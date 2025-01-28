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山東男倒立登武當山 拚完成中國50座名山 申報金氏紀錄

中國新聞組／北京28日電
孫國山用雙手倒立姿勢，登上了一座座名山，不時有遊客熱情地為他加油鼓勁。（取材自湖北日報）
孫國山用雙手倒立姿勢，登上了一座座名山，不時有遊客熱情地為他加油鼓勁。（取材自湖北日報）

山東濰坊男子孫國山，用雙手倒立的姿勢，登上了一座座名山。2024年11月5日至7日，在不時有遊客熱情為他加油聲中，他成功倒立登上湖北武當山，還挑戰功天門口999階天梯。他說，「每個中國人心中都有一個武俠夢」，他要用自己的獨特的倒立方式，預計在今年春季登完全中國50座名山，然後申報金氏世界紀錄。

據湖北日報報導，2024年11月5日上午，38歲的孫國山來到武當山倒立登山的第一站——太子坡景點。經過幾分鐘的熱身，他雙手著地，雙腳伸向天空，雙手交錯慢慢登上一級級台階，不時有遊客熱情地為他加油鼓勁。

2024年11月6日，孫國山來到武當山的最高峰--海拔1612米的天柱峰金頂。從瓊台索道上站下來後，他倒立登上小道場。考慮到之後的九連登台階太過陡峭，孫國山選擇了部分台階，倒立登上金頂。

2024年12月8日，在湖南張家界，孫國山挑戰天門山999階天梯。登頂的那一刻，他說，「這是我挑戰的第34座山，也是最難的一座。這次我摔倒了將近上百次…登上這個位置我很驕傲」。

「每個中國人心中都有一個武俠夢，自己從小就對武當山留有深刻的印象。」孫國山表示，他以前從事國學培訓，疫情之後感受到健康的重要性，決定以自己的獨特方式，向祖國名山大川致敬，傳遞強身健體、勇攀高峰、堅韌不拔的生活理念。

據了解，孫國山自2023年5月開始練習倒立，2024年5月1日，他正式啟動倒立登上全國50座名山行活動，計畫到今年春季登完50座名山大川，然後申報金氏世界紀錄。

武當山是他倒立登山的第24座，此前他已漫遊山東、山西、河南、河北、安徽等省份，攀登了沂山、老君山、雲門山、五台山等23座山岳景區，行程1萬2000公里。

對此，許多網友為孫國山點讚：「一氣呵成式的倒爬名山挑戰自己，毅力體力都不是一般的強，先給你一個讚」，「身體好」，「致敬」，「盡管是不必要的傻，但我還是為這技能點讚」；也有人為他擔心：「胳膊好受累，還有大腦充血缺氧」，「也要注意健康風險，尤其是腦血管」。

孫國山用雙手倒立姿勢，登上了一座座名山。（取材自湖北日報）
孫國山用雙手倒立姿勢，登上了一座座名山。（取材自湖北日報）
孫國山正在「登山中」。（取材自湖北日報）
孫國山正在「登山中」。（取材自湖北日報）
孫國山用雙手倒立姿勢，登上了一座座名山。不時有遊客熱情地為他加油鼓勁。（取材自湖...
孫國山用雙手倒立姿勢，登上了一座座名山。不時有遊客熱情地為他加油鼓勁。（取材自湖北日報）

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