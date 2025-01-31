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西安95後小伙鑽研13年、用糖做翠鳥 網：捨不得下口

中國新聞組／北京31日電
95後小伙用糖做出翠鳥。（取材自光明網）
95後小伙用糖做出翠鳥。（取材自光明網）

近日，短視頻平台上有多位小伙展現了自己的創作天賦，有人用蔬菜做成神龍拼畫，有人拿膠棒和激光筆就做出了顯微鏡。廣東一名青年玩花式轉筆已達「人筆合一」的程度，陝西西安一名青年鑽研糖藝13年完成了上千款作品。這些青年展現的「神技能」令人驚豔，他們完成這些作品的共同點都是，「做自己喜歡的事，永遠不覺得累」。

據光明網報導，近日，重慶一名青年用收集來的蔬菜拼成畫的視頻火了。視頻中，他用蔬菜拼畫描繪了唐僧西行之路的故事，其中，用花菜、生薑、金針菇等蔬菜拼出的神龍栩栩如生，令人望而生畏，在他的點綴下，蔬菜、蘆花、樹葉…拼出來的畫面，描繪出了一個個生動的故事。網友們點評，「妙手生畫」、「這龍有點菜」。

重慶一名青年用收集來的花菜、生薑、金針菇等蔬菜拼出的神龍栩栩如生。（視頻截圖）
重慶一名青年用收集來的花菜、生薑、金針菇等蔬菜拼出的神龍栩栩如生。（視頻截圖）

河南朱姓青年自製顯微鏡觀察洋蔥細胞，近日在社交平台上火了。朱先生表示，顯微鏡是用膠棒和激光筆做的，膠棒作為主體支架，激光筆做鏡筒，激光筆中的透鏡做目鏡和物鏡，找一塊透明的硬塑料做載物台，再安裝一個小燈泡提供光源即成。

朱先生說，這種顯微鏡的放大倍數有上百倍，已經用這個顯微鏡觀察了洋蔥的外表皮細胞，牽牛花花瓣細胞，銀杏葉片細胞、葉綠體等材料，觀察效果都很不錯。

玩轉筆的最高境界是什麽？近日，廣東一名青年展示花式轉筆，邊轉邊彈，技巧嫻熟，動作流暢，達到了「人筆合一」的程度。

視頻中，葉先生表示，自己練習轉筆十多年了，技巧是跟著網上自學的，平時無聊的時候就會拿出來玩，琢磨琢磨，熟能生巧。如今他用手能轉，用手腕能轉，甚至用腳也能轉。

用糖竟然做出了一隻翠鳥？西安一名青年用糖漿製作精美藝術品。視頻中，張勃是一名95後，他鑽研糖藝13年，用165℃的糖稀做成翠鳥、哪吒等上千款作品，還創新將油畫藝術融入糖藝。不少網友說：「這怎麽下口呀？捨不得。」

張勃表示，為了使材料可以塑形，在製作時需要把糖漿加熱到165℃以上，而要想將糖的光澤展現出來，則要加熱到170℃以上，而翻糖的製作可以在常溫下進行，這就給糖藝製作帶來了不小的困難。即便現在早已熟練，但他的手仍然會被燙到。

他說：「因為做糖藝是我自己喜歡的事，所以從來都不覺得累，我願意堅持一輩子。」

95後小伙用糖做出翠鳥。（取材自紫牛新聞）
95後小伙用糖做出翠鳥。（取材自紫牛新聞）

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