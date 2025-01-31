何時回家? 中國167萬文物藏海外博物館 將加大追索力度
第14屆全國人大常委會去年11月通過新修訂的文物保護法，2025年3月1日起施行，海外的中國文物如何回家再成為話題。據統計，流散在海外民間的中國文物數量是47個國家館藏中國文物的10倍之多，目前中國已成功促成了43批次、1900餘件（套）流失文物回歸。文物保護法修訂後，加強了涉外領域立法的重要體現，中國也將加大追索流散海外文物的力度。
據央視新聞報導，聯合國教科文組織不完全統計，在全世界47個國家、218家博物館中，中國文物數量達167萬件，而流散在海外民間的中國文物數量更是館藏的十倍之多。
報導指出，由於戰爭搶劫、非法走私等多種原因，很多中國文物長期流失海外。中國政法大學教授、中國國際私法學會副會長霍政欣表示，中國流失海外文物跨越時間從19世紀下半葉到當代，流失出境方式也很多，包括戰爭劫掠、非法盜掘走私等。海外文物回歸主要有三大渠道：購回、捐回、追索。
「回購、捐贈是文物追索的一些方式，但總體上來看，依據國際法和國內法依法展開追索，目前來看最為有效，是成本最小的一種追索方式，也是今後中國實現文物回家的最重要的一種方式。這個條款的制定是我們統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法的重要體現」，霍政欣說。
雖然有很多國寶已經回歸，但中國追索海外流失文物仍面臨巨大困難，面臨很大的不確定性。
比如，去年年初，國家文物局從美國成功追索被盜流失40年的一級文物西周豐邢叔簋；2023年10月25日，中國駐澳洲使館接收澳方返還四件流失文物藝術品與一件古生物化石；2023年3月至6月，自1860年流失海外的7根圓明園流失的漢白玉石柱入境中國，並在北京圓明園展出，這些石柱被挪威一家博物館收藏，經過十年努力才促成挪威收藏機構向中方捐贈。
「章公祖師肉身坐佛像追索案」也曾轟動一時。這是中國民間通過民事訴訟追索流失海外文物的開創性案例。1995年被盜的章公祖師肉身坐佛像於2015年在匈牙利被發現，隨後中國村民在荷蘭和中國提起訴訟，荷蘭法院以訴訟主體資格問題駁回了起訴，但此案例開啟了中國民間追索流失海外文物的新途徑。
截至目前，中國已與秘魯、義大利、希臘、土耳其、美國、澳洲等27個國家建立了防止文物盜竊、盜掘及非法出境的政府間合作框架，成功促成了43批次、1900餘件（套）流失文物回歸祖國，中美兩國政府已第三次續簽「關於防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄」，有效期再度順延五年。
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