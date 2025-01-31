何時回家? 中國167萬文物藏海外博物館 將加大追索力度

新修訂的文物保護法2025年3月1日起施行，中國將加大追索流散海外文物力度。圖為收藏於北京保利藝術博物館的十二生肖豬首。（取材自央視新聞）

第14屆全國人大常委會去年11月通過新修訂的文物保護法，2025年3月1日起施行，海外的中國文物如何回家再成為話題。據統計，流散在海外民間的中國文物數量是47個國家館藏中國文物的10倍之多，目前中國已成功促成了43批次、1900餘件（套）流失文物回歸。文物保護法修訂後，加強了涉外領域立法的重要體現，中國也將加大追索流散海外文物的力度。

據央視新聞報導，聯合國教科文組織不完全統計，在全世界47個國家、218家博物館 中，中國文物數量達167萬件，而流散在海外民間的中國文物數量更是館藏的十倍之多。

報導指出，由於戰爭搶劫、非法走私等多種原因，很多中國文物長期流失海外。中國政法大學教授、中國國際私法學會副會長霍政欣表示，中國流失海外文物跨越時間從19世紀下半葉到當代，流失出境方式也很多，包括戰爭劫掠、非法盜掘走私等。海外文物回歸主要有三大渠道：購回、捐回、追索。

「回購、捐贈是文物追索的一些方式，但總體上來看，依據國際法和國內法依法展開追索，目前來看最為有效，是成本最小的一種追索方式，也是今後中國實現文物回家的最重要的一種方式。這個條款的制定是我們統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法的重要體現」，霍政欣說。

雖然有很多國寶已經回歸，但中國追索海外流失文物仍面臨巨大困難，面臨很大的不確定性。

比如，去年年初，國家文物局從美國成功追索被盜流失40年的一級文物西周豐邢叔簋；2023年10月25日，中國駐澳洲 使館接收澳方返還四件流失文物藝術品與一件古生物化石；2023年3月至6月，自1860年流失海外的7根圓明園流失的漢白玉石柱入境中國，並在北京圓明園展出，這些石柱被挪威一家博物館收藏，經過十年努力才促成挪威收藏機構向中方捐贈。

章公祖師像。（取材自微博）

「章公祖師肉身坐佛像追索案」也曾轟動一時。這是中國民間通過民事訴訟追索流失海外文物的開創性案例。1995年被盜的章公祖師肉身坐佛像於2015年在匈牙利被發現，隨後中國村民在荷蘭和中國提起訴訟，荷蘭法院以訴訟主體資格問題駁回了起訴，但此案例開啟了中國民間追索流失海外文物的新途徑。