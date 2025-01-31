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中國新增7「最佳旅遊鄉村」 總數達15個 居世界第一

中國新聞組／北京31日電
雪後的山東省榮成市煙墩角村景色。（新華社）
雪後的山東省榮成市煙墩角村景色。（新華社）

北京時間2024年11月15日，在哥倫比亞卡塔赫納舉行的聯合國旅遊組織執行委員會第122次會議上，公布了2024年「最佳旅遊鄉村」名單，中國申報的雲南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小崗村、浙江溪頭村、山東煙墩角村7個鄉村入選，是本屆入選鄉村最多的國家。至此，中國的「最佳旅遊鄉村」總數達到15個，居世界第一。

綜合新華社、中新社報導，聯合國旅遊組織自2021年起發起「最佳旅遊鄉村」評選。中國此次入選的7個鄉村跨越東、中、西部，在地域、文化、發展模式上具有較強的代表性，充分反映了中國鄉村旅遊發展成就。

雲南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣阿者科村風光。（新華社）
雲南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣阿者科村風光。（新華社）

阿者科村

位於雲南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣，坐落於世界文化遺產哈尼梯田核心區，村民以梯田、房屋、生產生活方式等資源入股，實現了遺產保護、文化傳承與旅遊發展的共贏。自2019年2月以來，阿者科村累計接待國內外遊客19.8萬人次，實現旅遊總收入519.4萬元（人民幣，下同，約70.95萬美元）；村民通過分紅大會，戶均分紅達到3萬5886元。

遊客在福建省漳州市南靖縣書洋鎮官洋村遊覽。（新華社）
遊客在福建省漳州市南靖縣書洋鎮官洋村遊覽。（新華社）

官洋村

位於福建省漳州市南靖縣，已有700多年歷史，是土樓文化、閩南文化、客家文化的「大觀園」。通過改善和活化利用土樓，融入休閒業態，與土樓密切相關的傳統表演藝術、傳統工藝也通過土樓音樂秀、畫舫船表演、非遺戲台等創新表現煥發新的生命力。

湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣十八洞村景色。（新華社）
湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣十八洞村景色。（新華社）

十八洞村

位於湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣，有400多年歷史，保存著苗族古歌、過苗年和苗繡等6項國家級非物質文化遺產和18項省級非物質文化遺產，其中，苗族趕秋被列入聯合國教科文組織非遺名錄。「精準扶貧」理念在這裡走向全中國，也是觀察中國式現代化鄉村發展的「窗口」。

在四川省阿壩藏族羌族自治州理縣桃坪村，羌族村民在自家房屋前做針線活。（新華社）
在四川省阿壩藏族羌族自治州理縣桃坪村，羌族村民在自家房屋前做針線活。（新華社）

桃坪村

位於四川省阿壩藏族羌族自治州理縣，是一座擁有2000多年歷史的古老村落，也是國家級羌族文化生態保護區核心區、茶馬古道的重要節點。桃坪羌寨被譽為「羌族建築藝術活化石」，是全球保存最完整的古羌碉建築群。碉樓是整個寨子的標誌性建築，又被稱為「神祕的東方古堡」。桃坪村還將碉樓營造、羌繡等非遺技藝開發成研學和文創產品，大受遊客歡迎。

安徽省滁州市鳳陽縣小崗村景色。（新華社）
安徽省滁州市鳳陽縣小崗村景色。（新華社）

小崗村

位於安徽省滁州市鳳陽縣，是中國農村改革的主要發源地。小崗村大力發掘在地資源，述說中國農村改革歷程。比如，小崗村推出「小崗村宿」，通過改造和仿製20世紀80年代的農村院落，讓遊客住在農家；沿著友誼大道，從茅草屋到磚瓦房，沿途風景不僅是小崗村的變化，更是中國農村的變遷。

浙江省麗水市龍泉市溪頭村景色。（新華社）
浙江省麗水市龍泉市溪頭村景色。（新華社）

溪頭村

位於浙江省麗水市龍泉市，是龍泉青瓷燒製技藝的傳承地。當地依托青瓷文化，打造瓷源文化傳承空間、現代藝術創作基地、瓷藝特色文化節慶等旅遊品牌。生態文化資源豐富，有寶溪濕地、螢火蟲基地、荷花基地等水域風光，也有高山森林、溪頭星空、國際竹建築群等地文景觀，還擁有世界最大的活態古龍窯群，是近現代龍泉青瓷燒制技藝的傳承地。

煙墩角村

位於山東省威海市榮成市，是漁家秧歌、海草房營造技藝等傳統文化活態傳承之地。村民與海洋環境互動共生，從西伯利亞來此越冬的大天鵝是該村發展旅遊產業的寶貴資源，村民制定村規民約，自覺不燃放鞭炮、不發出噪音驚擾、不亂投食物。該村還保留了200多棟海草房，這種被稱為「活的中國生態建築標本」也活化打造成民宿聚集區，讓老屋煥發新生。

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