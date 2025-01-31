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新年108響…北京大鐘寺保存一口「歪鐘」 傳魏忠賢所造

中國新聞組／北京31日電
2025年1月1日，大鐘寺古鐘博物館，賓客共同敲響永樂大鐘。（取材自新京報）
2025年1月1日，大鐘寺古鐘博物館，賓客共同敲響永樂大鐘。（取材自新京報）

2025年1月1日零點，伴隨著線上的谹谹鐘聲，大鐘寺古鐘博物館新年文化體驗活動拉開帷幕。永樂大鐘是中國現存最大的青銅鐘，渾厚悠揚的108響鐘聲也拉開北京「博物館裡過大年」活動序幕。有意思的是，大鐘寺還保存著一口「歪鐘」，相傳是明末宦官魏忠賢所造出的一個有缺陷的殘次品，因魏忠賢為人不正直，造出來的鐘也是歪的，使它成為一口警鐘。

據新京報報導，元旦當天走進張燈結綵的大鐘寺古鐘博物館，不僅能聽到永樂大鐘鐘聲、體驗非遺傳統技藝、購置年貨、品嘗老北京風味美食，還可參與抽取2025「好鈴」祈願卡、參加「打福眼」等互動活動。

市民在大雄寶殿互動項目前敲響鈴鐺。（取材自新京報）
市民在大雄寶殿互動項目前敲響鈴鐺。（取材自新京報）

「永樂大鐘平時不會敲響，每年只有辭舊迎新的時候才會敲響。另外，國家有重大慶典或者相關儀式的情況下，也可能會敲響。如果觀眾能夠現場聆聽到鐘聲，相信會是一次難得的體驗。」大鐘寺古鐘博物館業務部主任楊巍說。

楊巍表示，元旦播放視頻的形式線上鳴鐘36響，10時、12時、14時、16時分別鳴鐘18響，跨年共鳴鐘108響。有關「108響」，一種說法是象徵一年輪迴，天長地久；民間也有說法稱108響鐘聲能送走人世間的108種煩惱，留下的都是快樂、吉祥和安康。

永樂大鐘「出鏡率」高，因為它是中國現存最大的青銅鐘。楊巍說，永樂大鐘有「五絕」。第一絕是「形大量重、歷史悠久」。大鐘通高6.75米，口徑3.3米，重46.5噸，已有近600年歷史；第二絕是「銘文數量世界第一」，鐘體內外壁等遍鑄銘文共23萬多字。第三絕是「卓越的聲學特性」，中科院聲學所專家測定永樂大鐘鐘聲的餘音可延時3分鐘之久，還有拍頻現象。

第四絕是「科學的懸掛結構」，永樂大鐘近300年完好地懸掛在這裡，與其梁架結構有很大關係，「可見古人的智慧是多麼強大」；永樂大鐘還有「高超的鑄造工藝」，鐘體表面銘文精美，幾乎沒有鑄造瑕疵。

新年到大鐘寺古鐘博物館，乾隆朝鐘、魏忠賢歪鐘等也不容錯過。

「很多觀眾第一次見到乾隆朝鐘會很驚訝，沒想到碩大的鐘體上會有如此栩栩如生、神態各異的飛龍共22條，但是沒有任何銘文。有人說像是乾隆的隱喻。」楊巍說。

在大鐘寺古鐘博物館閱古鐘林展廳裡，還保存著一口明代天啟年間的「歪鐘」。楊巍介紹，這是一個有缺陷的殘次品，鐘體一邊厚一邊薄，不管怎麼懸掛都是歪的。「民間有傳言說，魏忠賢為人不正直，所以造出來的鐘也是歪的，使它成為一口警鐘」。

楊巍表示，館內還收藏了法國、義大利、英國、俄羅斯等國家的鐘，觀眾還可看到一套造型精美、工藝精湛的外國鐘琴。

市民在玩「打福眼」祈福計畫。（取材自新京報）
市民在玩「打福眼」祈福計畫。（取材自新京報）

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