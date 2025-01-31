一心橋、二仙橋、三官堂…從一數到十 成都地名好有趣

一心橋的老茶鋪。（取材自華西都市報）

四川省省會成都市作為重要的歷史文化名城，積澱深厚，市井文化源遠流長，一些以數字為名的街道頗有意味，每到新春，總吸引大批民眾造訪，品其趣味並求個好彩頭。在這裡，有一心橋、二仙橋、三官堂、四道街、五丁路、琉璃場、七家巷、八里莊、九眼橋、十里店等，從一到十都能找到對應街道。

一心橋

據華西都市報報導，一心橋街位於成都市中心。據「成都街巷志」，一心橋得名是因一條灌溉小渠上有一道單孔石橋，橋頭有一座小廟，當地以「一心向佛」之意命名。是過去成都人從陸路向東的主要通道，以前著名的成都茶廠就開在這條街上。

二仙橋公園婚姻登記處。（取材自華西都市報／視覺中國圖）

二仙橋

二仙橋得名是因清代初期這裡有一座板板橋橫跨在沙河支流之上，相傳八仙過海裡兩個神仙呂洞賓和韓湘子，前往青羊宮逛廟會在這裡歇息，當地老百姓就修了一座廟「二仙庵」來祭祀他們。後來小河斷流，石拱橋修建成都木材防腐廠被拆除。

三官堂羊肉湯生意火爆。（取材自華西都市報資料照片）

三官堂

古代這裡有一座供奉天、地、水三官的廟宇，叫作「三官廟」，廟宇已不存在，如今「三官堂」成了羊肉湯一條街。

四道街

四道街位於成都市青羊區，清代原名「聯升胡同」。20世紀前，四道街一派田園風光，著名人物如戴季陶之母也曾居住於此。如今短短幾百米小巷，便宜豐富的小館子和小賣部林立。

五丁路

五丁路有一個古老傳說「五丁開山」。古時蜀道難行，秦王為征服蜀地，派人雕刻五頭石牛引蜀王派了五個壯士（五丁）拉牛，卻為秦國開闢進軍成都的道路。秦王又使出「美人計」，蜀王再派五壯士接回五位美女途中被大山壓死，人們為紀念五壯士命名為「五丁路」。

琉璃場

成都主城區以數字開頭的街道名，唯獨缺了以「六」開頭。琉璃場位於成都市錦江區，名字來源於古老產業琉璃燒製，如今琉璃燒製業逐漸衰落。

七家巷

位於錦江區的七家巷，據說很久以前這裡只有七戶人家居住。

八里莊

八里莊源於距離成都火車北站約八里路的地理位置。20世紀60年代，這裡是成都最大物流集散地，如今被打造為文化創意區。

九眼橋

建於明朝萬曆年間的九眼橋，因橋上有九個橋洞得名，古老的石製九孔拱橋1992年被拆除，重建後的九眼橋距原址僅1.9公里，後來又修建了新的仿古九眼橋。

十里店

十里店得名於其到牛市口、青龍場、龍潭寺三處的路程均是十里，現已發展成繁華的商業和居住區。