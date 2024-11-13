網紅李子柒沉寂3年發聲「很想你們」 24小時點擊破億登熱搜

李子柒在新視頻裡展現漆器工藝。(視頻截圖)

時隔三年，中國知名網紅李子柒12日在社交平台發布兩條新視頻，表示「很想你們」，宣告復出。「#李子柒回歸#」話題旋即登頂微博 熱搜第一，高喊「終於等到你」、「李子柒回來了」。

李子柒2015年開始拍攝並製作以美食為主題的短視頻，2016年轉戰微博後，還在Youtube開設帳號，吸粉無數，成為中國頂流網紅。然而2021年她因與老東家微念公司發生經紀糾紛及版權問題，就此停更，但即使停更三年，李子柒抖音 粉絲仍超過4600萬，微博粉絲逾2500萬。

李子柒剛發布作品不久，「#李子柒回歸#」話題迅速登頂微博熱搜第一，引起網友熱議。有網友稱，「我的特別關注跳出來的那一刻，以為看錯了」、「子柒，你回來了」、「剛剛收到推送，仔細一看原來是你回來了，李子柒回來了！終於更新了」、「終於等到你，一如既往的好看」。

此次更新的兩條視頻，其中之一以中國非物質文化遺產「漆器」為主題，紀錄她雕漆工藝的過程，李子柒在微博文案中還提及「這個大漆視頻遲到了四年」，並表示漆同柒，「我給這幅雕漆隱花的漆器作品取名「紫氣東來」，希望經過種種困難，一切乾坤轉運。該視頻發布後不到24小時，點擊量衝破1億次；另一條打造衣帽間的視頻也有近3000萬次播放，可見人氣不減。

值得注意的是，李子柒的重磅回歸早有信號。今年10月她就出現在「強國熊貓周」的宣傳視頻中，自稱「熊貓姐姐」，該視頻中她穿著中式旗袍向鏡頭親切揮手，當時「李子柒營業了」相關話題閱讀量也迅速破億。