轉圈、下樓梯…法鬥犬滑板炫技擄104萬粉絲

法鬥犬「球球」會踩滑板下樓梯。(視頻截圖)

在短視頻平台上，法鬥犬「球球」站在滑板上威風凜凜，不時還會在滑板上轉圈，甚至腳踩滑板下樓梯，一舉收穫104萬粉絲，視頻最高播放量高達2.7億，對「球媽」來說，「玩滑板」只是「球球」從小具備的一項技能。

九派新聞報導，在鏡頭外，「球球」和普通狗一樣，只是一隻愛吃又愛睡懶覺的「小懶豬」，「球媽」說：「當初會買法鬥犬，是因為喜歡牠長得像豬一樣，非常可愛。」

法鬥犬「球球」今年5歲，9個月大時，「球媽」無意間看到國外狗狗玩滑板視頻，便想著讓「球球」也來學一下新技能。「球媽」回憶，牠在訓練的第二天就實現緩慢滑行了，而誘惑牠滑行的技巧在零食，「牠非常貪吃，只要給吃的，牠什麼都幹，學東西也很快」。

「球媽」稱，狗的重心比較低，站在滑板上很穩定，只要耐心教導，很多狗都可以學會玩滑板。此前，她用同樣的「鼓勵式」教學方式，教會了朋友的狗。

不過，這種「母慈子孝」的背面是質疑。

據報導，百萬粉絲寵物 博主近期未剪輯視頻外洩，被質疑虐狗；千萬粉絲訓犬師被網友舉報虐狗而停播。「球媽」也曾遇到類似質疑，她慶幸的是，「球球」情緒非常穩定，平時除了吃飯和睡覺，什麼也不會，也從未傷人。