賣大米暴紅 瀋陽女副局長容貌焦慮：美顏不該開那麼大

為了推廣旅遊、物產，各地文旅部門使出渾身解數攬客。瀋陽于洪區文旅局副局長彭勃一段流暢的英語和地道的東北話介紹大米意外走紅，被評價為「從英國莊園幹到東北大莊戶」、「炕上吃西餐」的感覺。彭勃雖然高興影片幫助村裡賣出20多萬斤大米，但她也不好意思說：「早知道能這麼火，美顏說啥也不能開那麼大。」

綜合紅星新聞、中新網報導，彭勃說，她是英語專業畢業，專業八級，最初一直在于洪區的外事辦工作，工作中需要頻繁用到英語，之後在基層街道辦工作4年後，最近幾個月剛剛調到文旅局。

這期視頻是4條宣傳于洪的拍攝主線之一，正好近期稻子收割，於是就地取材，在策畫時，彭勃和同事們參考了網上很多成功的案例，正好她是英文專業，就採用了這種英文加東北話介紹的形式。

彭勃用流暢的英語和地道的東北話，無縫銜接介紹本地大米。(取材自魯中晨報)

彭勃說，沒想到這個視頻能出圈。「當時確實沒想過這個視頻會這麼火，要是早知道能這麼火，美顏說啥也不能開那麼大。」彭勃稱，走紅也讓她產生了一些容貌焦慮，因為視頻中有美顏，怕大家覺得她是「照騙」，所以她這幾天在認真減肥，希望在後續的推薦中有更好的形象。

她表示，視頻播出後自己幾乎兩天兩夜沒有闔眼，忙著跟網友們互動。「評論都是我自己回的，幾乎每一條評論我都看了。我也是想通過這種及時回評論的方式，讓大家感受到我們東北人的熱情，同時也想把我們于洪（區）推薦給大家。」

彭勃說，很多網友的評論都給自己留下了非常深刻的印象。「有的身在國外或者省外的東北朋友說，聽到這句熟悉的『趙叔』非常感動，熱淚盈眶，我就給他回復『緊緊地擁抱你，老鐵，想家就回家來看看。』」