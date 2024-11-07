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內蒙燒賣是裂開的包子？董宇輝道歉了 自嘲見識短淺

中國新聞組／北京7日電
董宇輝在直播中提到內蒙古燒麥，露出奇怪表情。(取材自新聞晨報)
董宇輝在直播中提到內蒙古燒麥，露出奇怪表情。(取材自新聞晨報)

董宇輝日前在一檔直播帶貨中說：「內蒙古的羊肉燒麥（燒賣）是沒包好的蒸裂開的包子，手藝不咋樣的包子。」由於負評甚囂塵上，董宇輝隨後在直播時，就稱內蒙古的燒麥是「裂開的包子」一事道歉，並表示自己見識短淺，以後有機會要多去嘗試。

央廣網報導，董宇輝此前在直播中稱，沒有米肉餡的叫餃子包子，並稱「這是沒包好的蒸裂開的包子」，「內蒙古的羊肉燒賣是手藝不咋樣的包子」。董宇輝在提及肉餡燒賣時，還做出翻白眼等奇怪的表情。

據報導，不少網友嚴厲批評董宇輝的行為，指作為一個公眾人物，董宇輝應該更加慎重地對待不同地區的文化和美食，甚至有網友呼籲他向內蒙古人民道歉。

部分網友認為，董宇輝在直播中對內蒙古燒麥作出了負面評價，並表現出鄙視和嫌棄的態度，他的行為不僅缺乏基本的尊重，還顯得傲慢和無禮；一些評論指出，即使不喜歡某種食物，也不應用如此輕蔑的方式表達。

報導指出，燒賣是內蒙古多個盟市的頂流美食。大批網紅、名人來內蒙古紛紛打卡「硬早點」，都被香到破防，迅速出圈。杭州美食博主吳半飽來到呼和浩特挑戰吃一斤燒賣，張傑在呼和浩特開演唱會期間也對燒賣讚不絕口…。

內蒙古燒麥餡多皮薄，是民間宴席佳肴。(取材自百度百科)
內蒙古燒麥餡多皮薄，是民間宴席佳肴。(取材自百度百科)

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