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「只買100萬保險」貨車撞勞斯萊斯 司機發抖…結局很意外

中國新聞組／北京7日電
發生車禍後，女車主一臉淡定。(取材自極目新聞)
發生車禍後，女車主一臉淡定。(取材自極目新聞)

廣州4日發生一起貨車與豪車相撞事故，一輛貨車在掉頭時撞上了一輛掛著粵港兩地車牌的粉色勞斯萊斯，導致勞斯萊斯嚴重車損，讓需要全責賠償的司機嚇得渾身發抖，勞斯萊斯女車主則是淡定在現場拍照。女車主事後表示，如果定損超出貨車司機100萬(人民幣，以下同)的保險金額，其餘由她來承擔。讓不少網友誇獎她格局大、人美心善。

@rogertxnztv

都市现场 货车撞上粤港两地号牌劳斯菜斯，女车主发声：货车司机只有100万保险，定损超出保险部分由本人承担。 “他靠这个谋生 养家糊口都不容易”#劳斯莱斯女车主回应撞车

♬ 原聲 - 爾爾 - 爾爾

九派新聞報導，現場視頻顯示，一輛綠色大貨車停在路口，旁邊有一輛粉色勞斯萊斯。勞斯萊斯前保險杠被完全撞脫落，左前翼子板和前大燈也有受損。

有目擊者稱，貨車司機得知被判全責，要賠償豪車損失當時嚇得渾身發抖，勞斯萊斯女車主則拿出手機淡定拍照。女車主表示她人沒事，但當時心都碎了，很心疼這個車。有網友估算一下，該勞斯萊斯價值600多萬，維修下來或許得花費300萬。

勞斯萊斯女車主網名「朱根菜」，她5日發視頻回應了此次事故以及網友的關心問題。

朱根菜透露，自己被撞之後一覺醒來發現自己「火了」。這次事故的最終維修單還沒有出來，大貨車司機只買了100萬保險，如果定損超過百萬的話，剩餘的維修費用她來承擔。

朱根菜說，實際上貨車大哥也不是故意撞自己，他也十分害怕。他是靠這個謀生的，養家糊口不容易。只要人沒事就好。

網友聽到朱根菜不再追究貨車車主的責任，願意自行承擔維修費用，紛紛讚嘆她人美心善，「小姐姐人美心善該發財」、「一看就是富貴氣質」，也有網友叮嚀貨車司機「我小車保險都買300萬的，大貨車才100萬啊」。

有網友發現朱根菜桌子一角，放著另一輛賓利鑰匙，好奇她做什麼工作。朱根菜後續與丈夫現身直播間回應，家族已經做了很多年服裝生意。

女車主發視頻回應了網友關心問題。(取材自極目新聞)
女車主發視頻回應了網友關心問題。(取材自極目新聞)

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