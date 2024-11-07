「聽得懂話」湖南理髮師一剪成名 別家Tony老師在線偷師

李曉華能聆聽顧客的要求，完全按照顧客的要求去剪。(取材自抖音)

湖南懷化有一位樸素的「髮型師曉華」近日在網上爆火。她引人關注的原因就在於「懂得聽話」，李曉華能聆聽顧客的要求，並且能完全按照顧客的要求去剪，讓每個來理髮的小伙都帶著帥氣笑容離開。網友讚她是「人民的理髮師」，還要求她來個「全國巡剪」服務。

李曉華能聆聽顧客的要求，完全按照顧客的要求去剪。(取材自抖音)

來源：愛旅行的客家小安

奔流新聞報導，李曉華和丈夫楊春松經營著一家名為「靚點」的理髮店，至今已有11個年頭。開店之初，她幫忙照看店裡生意，而每當老公為顧客理髮時，她便在一旁仔細觀摩。終於，她的手藝得到認可，成為了專剪男髮的「主剪」。

10月29日，如往常一樣，李曉華在給顧客理完髮後將視頻發布在社交平台上，然而這次的數據增長卻超乎尋常，大量網友私信詢問理髮店的位置。最火的一條視頻在全網破百萬點讚，她的帳號粉絲數也突破100萬。「那天就像做夢一樣」，李曉華回憶道。

李曉華的成功並非偶然。無論顧客提出怎樣的髮型需求，她都能精準理解並完美呈現。顧客要求「瀏海在眼睛上面一點、眉毛下面一點」她都能完美還原。不少網友感嘆「剪一個帥一個」、「聽得懂話的理髮師出現了」，還有網友喊話「能不能全國巡剪」。

李曉華認為自己的手藝還不到能全國巡剪的高度。(取材自抖音)

一位奶奶在直播間暖心問候李曉華，讓她感動到擦眼淚。(取材自長城網)

在李曉華的直播間裡，實時在線觀眾常常超過4萬人，最高時超過10萬人，更有數十名「Tony老師」在線偷師學藝，擁有百萬粉絲的理髮師「山城小栗旬」也在其中。網友紛紛調侃：「各位老師，都學到手藝了嗎」、「這算不算免費進修」、「看明白什麼叫只剪一點了嗎」。

李曉華的走紅也帶火了周邊的生意，當地文旅不僅到現場宣傳特產，理髮店前也出現了特色美食街，網友戲稱李曉華的店為「懷化5A級景區」。