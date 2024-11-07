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8瑞士卷1家4口怎麼分？全職媽發牢騷讓全網老公汗流浹背

中國新聞組／北京7日電
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)
一名寶媽意外的引起「瑞士卷風波」。(取材自抖音)

一家四口怎麼分8個瑞士卷？最近，全網的老公們都迎來瑞士卷大考，重要程度甚至可比「媽媽與太太落水先救誰」的靈魂拷問。事情起因是一位浙江義烏的全職寶媽發影片抱怨先生不讓她吃瑞士卷，要她當「孩子們的榜樣」，沒想到話題在網上發酵，造成大量自媒體編輯轉發，挑起家庭糾紛、男女對立。還因此驚動當地社區負責人登門拜訪。

來源：澎湃新聞

綜合潮新聞、新黃河報導，不久前，一位全職寶媽博主在社交平台上發布了一條視頻，記錄了她和丈夫的一次爭吵。

一盒瑞士卷8個，女兒吃了2個、兒子吃了2個、丈夫吃了2個，博主認為剩下2個該自己吃，沒想到蛋糕還沒進嘴裡，卻遭到丈夫教訓，理由是家長應多以身作則，多吃正餐、少吃零食，而且如果媽媽吃了，孩子就沒得吃了。

短片在網上極為火爆，多條相關詞條衝上新浪微博百度熱搜榜。大部分網民相信是劇本，大量自媒體更是利用互聯網容易挑起矛盾，以及消費降級、家庭糾紛等熱門話題編造故事引流。

藝人馬天宇甚至發帖，稱「一個男人犯的錯，全天下男人得考試，我建議取消8個裝瑞士卷」，被轉發7萬次。

對此，博主3日發文稱，視頻是她對話發生後第二天晚上發布的，此後夫妻倆都仍在正常生活，「這段時間兩個人情緒都不太好，本來只是想發發牢騷，後來沒想到會發酵那麼厲害立馬刪除了。她也表示，事件占用太多公共資源，給大家帶來不必要困擾，她感到非常後悔和抱歉。

報導指出，由於「瑞士卷」事件在網上太轟動，還驚動義烏市社區負責人和媒體到該博主家裡家訪。讓原本討論「吃幾個」的議題，因為官方的介入，突然上升到造假、擺拍的境界。浙江金華市委網信辦還表示，他們將對博主所述瑞士卷事件進行核實調查。

對此，一邊看戲的網民倒是心裡明白，「網上根本就沒有不是劇本的」、「法律哪條不允許拍劇本了」、「要是都拘留的話，抖音快手主播能抓一大半」，也有網民批評蹭熱度的自媒體，更有人對於社區的介入喊「太閒了」。

百度 抖音 微博

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