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長江經濟帶9省市自貿試驗區共同倡議 資源跨區域共享

中國新聞組／北京7日電
第七屆虹橋國際經濟論壇「投資中國」自貿試驗區專場推介活動5日在上海舉行。(中新社)
第七屆虹橋國際經濟論壇「投資中國」自貿試驗區專場推介活動5日在上海舉行。(中新社)

中國長江經濟帶九省市自貿試驗區將聯動發展，在新起點上高標準實施自貿試驗區的提升戰略。

中新社報導，在5日進博會期間舉行的第7屆虹橋國際經濟論壇「投資中國」自貿試驗區專場推介活動中，浙江、安徽、上海、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川、雲南9個省和直轄市共同發布了「長江經濟帶自貿試驗區聯動發展倡議」。    

根據倡議，九省份自貿試驗區將聚焦自貿試驗區建設的戰略使命，圍繞主動融入和服務國家戰略，聯動推進高水平對外開放，以制度創新為核心加強聯動試驗，進一步推動要素資源的跨區域共享，突出特色優勢加強產業協同合作，著力提升自貿試驗區協同聯動水平等六個方面，在新起點上高標準實施自貿試驗區的提升戰略，攜手為推動長江經濟帶高質量發展，服務中國式現代化建設作出新的更大的貢獻。

「2013年至今，中國共設立了22個自由貿易試驗區，形成了覆蓋東西南北中的改革開放創新格局。」中國商務部部長助理唐文弘在致詞表示，自貿試驗區以不到千分之四的中國國土面積，貢獻了中國五分之一的利用外資和進出口總額，已經成為外資企業扎根中國，服務全球的重要首選地。

與此同時，自貿試驗區也已成為新質生產力形成和發展的重要載體。

推介會上，長江經濟帶九個自貿試驗區聚焦新質生產力，推介各自發展新質生產力的成果和機遇，分別涉及積體電路、生物醫藥、光電子資訊、工程機械、智能網聯新能源汽車等產業。 　

唐文弘表示，2024年，中國繼續在自由貿易試驗區加大重點領域開放力度，推出實施自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單，開展電信、醫療等領域開放試點，允許自貿試驗區自行制定數據跨境服務信息清單。 　　

唐文弘表示，中國商務部將與有關方面通力合作，深入實施自由貿易試驗區提升戰略，聚焦於貿易投資、資金流動、交通運輸、人員往來，自由便利和數據安全的流動為重點的支持體系更加完善，實現制度性、開放水平、系統性改革成效，開放型經濟質量全面提升。 　　

「更高水平的自貿試驗區將為中外企業營造更加優越營商環境，提供更為廣闊的市場空間。」唐文弘表示。

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