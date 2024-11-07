「抖音炒股」瘋狂 數萬股市新手紛湧入直播間 業內酸：瞎吹一條龍

令人驚悚的「抖音炒股」成為話題。圖為網路上的財經直播間。（取材自重慶晨報）

新手炒股不會選，來抖音 跟著大佬賺？近日部分短視頻、直播平台的薦股相關內容引發外界關注，一個有黏性的上萬人直播間，撬動的增量資金甚至可以碾壓一個普通的游資大佬，甚至有直接薦股引發個股漲停等異動的情況存在。抖音平台已關注相關信息，投顧行業近期也對直播及短視頻內容進行整頓。

則聯社報導，今年10月前後，大批股民跑步入市，掀起一波開戶熱潮。但很多新投資 者經驗缺乏，因此，面對直播間的薦股更容易上頭。

行業人士指出，抖音流量成為最近市場重要的增量資金。「抖音有幾萬個財經主播，人數上萬的有好幾百個，一些中小盤被直接幹板，背後往往有這類推手。」行業人士說，「讓你們見識一下什麼叫抖音產業鏈，吹票一條龍。散戶買股票看什麼？看他們瞎吹就行了。」

做多情緒之下，股市新手的羊群效應在這一輪行情中被放大。「近期也有機構人士思考是否有一種策略可以稱之為：跟隨散戶定價。有些個股中，沒有主力，只有跟風者的一腔熱情蜂擁而至。」業內人士表示，妖股頻頻出現的背後，一部分原因還在抖音直播間的散戶合力。

有意思的是，股價正體現這背後的「抖音炒股」現象。金融科技ETF在11月5日幾近漲停，以其成分股古鰲科技為例，來自網上營銷話術就包括：「互聯網投顧成牛市最強信息傳播渠道」。新股民主要通過抖音、小紅書等自媒體平台獲取信息，互聯網投顧的力量被大幅強化，10萬人以上的抖音直播間對行情預期的影響力空前增強。

有投顧認為，投資並不是打開直播薦股、無腦跟進，就可以實現穩定盈利的，而是需要做系統性學習。有時候膽大追漲停確實能更快賺錢，但只要一波回調就會損失掉紙面富貴，進而造成牛市更虧錢。

新華財經報導，抖音平台相關人士表示，平台已關注到相關信息，並在重點處置。同時，從抖音安全中心相關負責人了解到，平台嚴厲打擊各類非法證券 活動，對發現的違規內容和帳號，平台將採取包含封禁直播權限、內容下架、資料重置、帳號禁言在內的手段進行處置。如用戶在平台發現違規內容，可通過舉報功能向平台反饋，平台將及時處置。

從多位第三方投顧從業者處了解到，近期行業內確實正在對直播及短視頻等相關內容進行整頓，近幾天抖音上薦股相關直播的熱度驟降。