怕P圖過頭不認得？遼寧撫順考研禁用「海馬體」照片

海馬體照相館的精修圖強調立體燈光、骨相修圖。(取材海馬體照相館)

近日有網友發文稱，在考研網上報名系統中發現，遼寧撫順報考點禁止使用海馬體照片作為準考證照片。該帖文顯示，招考招生辦考點註明準考證照片「嚴禁化濃妝、修圖，禁止使用海馬體照片」。對此有網友表示，「海馬體有時候確實修得有點過分了」。

正在新聞報導，查詢公開信息發現，中國傳媒大學報考點也發布相關公告，明確表示「請勿使用海馬體照片」。另有網友發文稱，高考 報名時上傳了海馬體照片，導致在高考時人臉識別 不通過。

今年5月6日起，杭州作為全國20個試點城市之一，實施普通護照換發補發「全程網辦」。當時，杭州公安提醒市民，辦理出入境證件時，「海馬體」或者經過其他美顏工具P圖的照片，在審核質檢環節不能通過會被回退。

撫順市招考辦工作人員表示，使用海馬體照片可能會影響考試以及後續入學時的身分核驗，因此「絕對不能用」海馬體照片。

另據上游新聞報導，海馬體照相館官微發文回應，如果在海馬體拍攝報考類、簽證 回執類證件照，請一定記得在報考或資料提交原生版本。如果因為限制問題導致沒有成功使用海馬體照片報考的，將提供退款服務。