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川普宣布勝選 賀錦麗開票派對數百支持者提前散場

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

熱議美國總統大選 中國網友「吃瓜」：太drama 像選秀

中國新聞組／北京6日電
美國總統大選激烈的選情，引發中國網友關注。(美聯社)
美國總統大選激烈的選情，引發中國網友關注。(美聯社)

美國總統大選激烈的選情，引發中國網友關注，許多相關話題近日頻頻登上微博熱搜，相關議論也大量顯現於中國的社交平台上。儘管有些網友認為美國大選與中國無關，在推文下方直言，「別人家的事少操心」、「誰當選對中國都不會有好，關注它幹嘛？」但也有更多的網友抱持著「吃瓜」的心態，對選情充滿興趣，網友們紛紛留言，「我喜歡看drama的局面」、「眾說紛紜看結果」、「美國選總統，感覺就像選秀」。

自由亞洲電台報導，觀察微博上與美國大選相關的貼文發現，中國網友在支持對象上並非一面倒，有人支持共和黨候選人川普，也有支持民主黨候選人賀錦麗的聲音。兩方支持者的偏好雖有不同，但出發點主要分為兩類：希望新政府能對華友好，或期望新政府能導致美國走向衰敗、不再繁榮。

支持川普的網友表示，「我倒希望川普贏，因為馬斯克（特斯拉總裁，川普盟友）比較理性，對華有工廠也比較友好」、「西方陣營瓦解了中國才有機會」；而支持賀錦麗的網友則留言：「（川普先前對中國發起貿易戰）感覺好多人好了傷疤忘了疼」、「我更想看到國會山血流成河，賀錦麗加油」。

據報導，針對這一現象，美國華盛頓國防政策團體詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）中國項目高級研究員林和立表示，社群平台上大量「吃瓜群眾」的出現，很可能是由於社群平台已被北京當局所控制，「如果有網友提出稱讚美國民主制度的留言，應該不可能存在，會被馬上刪除。由中央主導的輿論路線就會利用這次選舉，點出美國民主制度其實缺點很多，也不是真的代表美國選民的意願，還是被強有力的幕後集團控制。」

有趣的是，許多網友在留言中戲謔道，如果選戰如此激烈，美國不如分裂而治，一方叫「USA」，另一方叫「USB」。相比於討論中國內政時的謹慎態度，中國網友對美國政治的大膽評論和玩笑顯得格外活躍。

此外，微博上與美國總統大選相關的討論還呈現出另一特點：話題多集中於美國的負面熱點。

美國之音報導指出，也有不少網民冷嘲熱諷，認為無論哪一方都不擇手段競選，無論哪一方獲勝都一樣。一名網友在「新浪軍事」發言說：「美國社會都是些爭權奪利，就是當了總統也是被利益集團把控，沒有自主權力，悲哀。」

和網友的吃瓜熱鬧心態相比，中國的官方態度對於美國總統大選一直保持低調，媒體也甚少談及。

美國總統大選 川普 微博

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