失業、職場不公「快活不下去」中國社群掀哭訴潮

一女子在抖音哭訴自己失業，快要活不下去。（取材自抖音）

中國的失業問題日益嚴重，許多民眾在社交平台上披露自己被裁員 、找不到工作的窘境。有人哭訴生活的艱辛，有人抱怨職場的不公，也有人表達無奈與憤怒，評論區裡也充滿抱團取暖的留言。失業率高也令高教產生「本研倒掛」現象，為了延後就業時間，研究生人數竟比大學部學生還多。

據自由亞洲電台報導，一名30多歲的女子近日在抖音 上發布影片，哭訴自己失業，快要活不下去，「都說2024年很多大公司都在裁員，沒想到我也在其中。今天早上我還高高興興地去上班，結果下午老板就緊急召開會議，告訴大家今天的工作到此為止」。該女還提到，自己每個月固定開銷超過1萬元人民幣（約1408美元），「突如其來的失業讓人措手不及」。

另一名從事互聯網工作的網民說，自疫情以來，她很難再找到工作，「現在互聯網市場不景氣，公司幾乎每三個月就要大裁員一次。在過去的三年裡，她經常加班到凌晨兩三點，甚至生孩子的前一天也在處理工作」。

中國頂尖科技公司阿里巴巴和騰訊在2024年進行了大規模裁員。

還有一些失業的年輕人在微信上發布影片，稱自己會去星巴克 或圖書館「消磨時光」，以免讓家人知道自己失業。

資深財經評論人士蔡慎坤表示，中國目前的失業問題還未到最嚴重的時候，「現在在抖音、快手、小紅書等平台上，很多人在哭訴。當然，有些人是為了流量，但也有很大一部分人在真實反映現狀」。

中國高教出現「本研倒掛」現象，因為失業率居高不下，大量大學畢業生繼續攻讀碩博士。圖為南京中醫藥大學畢業典禮。（中新社）

另據本報系聯合報報導，中國許多大學生擔心畢業後找不到工作，索性繼續讀研究所，因此部分學校出現了研究生人數比大學部本科生還多的「本研倒掛」現象。例如，北京清華大學今年招收3760名本科生，研究生新生則為1萬2069名，研本比達3.21；北京大學今年迎來4408名本科新生、碩博士生1萬803人，研本比達2.45。