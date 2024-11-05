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中企頻遭異地執法、有集團快破產 網酸「遠洋捕撈」成風

記者賴錦宏／綜合報導
廣東企業壹健康集團被河南商丘、焦作兩市派公安異地執法，導致公司營運停擺。（取材自微博）
廣東企業壹健康集團被河南商丘、焦作兩市派公安異地執法，導致公司營運停擺。（取材自微博）

中國地方財政近年因經濟下行捉襟見肘，企業遭「異地執法」的情況頻傳，珠三角地區情況更是嚴重。據稱，廣州去年以來已有近萬家企業遭「異地執法」，大部分是民企。其中一例是年營收曾達人民幣數十億元的「壹健康集團」，被河南公安以涉詐騙為由異地執法，如今已瀕臨破產

美國之音報導，一名廣州體育彩票線上分銷店店主也是「異地執法」的受害者，他說，「銀行說我的帳戶被河南省濮陽市南樂縣的一個公安局給凍結了」。「現在隨便一個地方的派出所都有權限可以直接凍結你的卡。現在的『遠洋捕撈』非常嚴重，他們不需要通過法院，直接可以在所內凍結你的卡， 只需要點一下鼠標就可以。」

香港媒體報導，異地執法現象近期已引發官方關注。中國國家發改委上月即要求，要防範「趨利性執法」；公安部近日也通知，明確刑案適用資金凍結措施。

經濟觀察報引述廣東省情調查研究中心一篇內參稱，近年來廣州、深圳、東莞等珠三角地市已成為異地執法的高發地；廣東網路業態公司遭受異地逐利性執法，生存難以為繼。以廣州市為例，自去年以來，樸樸、壹健康、九浚等近萬間企業遭遇異地執法，大部分案件存在較明顯的逐利性執法動機。

報告指出，廣東企業壹健康集團2022年營收達24.23億（人民幣，下同，約3.41億美元），去年6月提交申請赴港上市。同年10月，河南省焦作、商丘兩市公安局以涉嫌詐騙為由，出動1600多名警力到廣州，對壹健康旗下公司執行異地執法。

原本公司涉案總金額僅60多萬元，但辦案人員卻凍結該集團子公司相關帳戶64個，導致壹健康被逼撤回上市申請，資金問題也引致工廠停工，至今未能恢復運營。

界面新聞引述一名中國西南省市監察委人士說，地方財政吃緊是趨利性執法的根本原因，地方上會以一些案件的罰款為依據，衡量案件主管部門的經費劃撥。北京師範大學法學院副教授王靜也稱，財政系統向行政執法部門隱性返還確實存在。

中國國家發改委主任鄭柵潔10月8日曾要求規範異地行政執法行為，防範選擇性執法、趨利性執法。公安部10月30日也發布新規明確，進一步規範辦理刑事案件適用資金凍結措施。

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