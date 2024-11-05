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「一起嘗嘗犛牛酪蛋白風味」 四川爐霍公司盼與台企交流

記者謝守真／四川爐霍報導
爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司是四川唯一一家酪蛋白關聯產品生產企業，也是該縣第一家規上工業企業。（記者謝守真／攝影）
爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司是四川唯一一家酪蛋白關聯產品生產企業，也是該縣第一家規上工業企業。（記者謝守真／攝影）

四川甘孜州北路重鎮爐霍縣也是川藏公路北線進入西藏及青海、甘肅的交通要地，長年以來，以豐富酪蛋白聞名，包括浙江、福建、上海等大陸沿海地區產品都能見到爐霍酪蛋白的蹤影。爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司總經理鄭亮指，由於「台灣的食品要求非常嚴格」，目前都僅是和陸資企業合作，非常希望能跟台資企業對接交流合作，讓「台胞一起嘗嘗犛牛酪蛋白的獨特風味」。

鄭亮談到合作企業時說，在四川就爐霍康巴聖德犛牛產業有限公司一家酪蛋白生產企業，公司的貨主要供到沿海，如浙江、福建、廣東、上海、江蘇、山東等地生產型企業，「我們是B2B，他們用我們的酪蛋白來添加到奶茶配料裡」，及速溶飲料的配料裡。

至於談到是否想和台灣企業合作，鄭亮回應，非常希望能跟台資企業合作，但到目前為止的話都是陸資企業，希望將來可以跟台資企業合作。他稱，因為和台資企業合作的話，要求也將更嚴格，「因為台灣的食品要求非常嚴格的」。

鄭亮並指，由於台灣牧場數量少，酪蛋白資源缺乏，「他們（台企）選用的配料應該（主要）都是進口的」，所以公司也想藉此和台資企業合作。「我們的犛牛富有獨特的風味」，「可以讓台灣同胞一起嘗嘗」，如果有台資企業能夠與其對接交流的話，「我們會非常高興」。

甘肅

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