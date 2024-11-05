中駐美領事館更新規定：18日起換發護照 須現場打指紋

中國駐美國使領館發布新規，換發中國護照須現場打指紋。（取材自北美省錢快報）

持有中國護照快過期或已過期的華人 須注意，中國駐美領事館更新換發護照最新規定，年滿16周歲者辦護照得去使館打指紋。新規本月18日實施，16歲以上有需要換發護照又不想去現場的，得抓緊時間了。

據中領館 所發布通知，自2024年11月18日起開通護照業務「線上申請+到場採集指紋」辦理模式。申請人在「中國領事」APP提交護照業務申請訂單經審核通過後，可預約時間到使領館辦證大廳採集指紋。使領館將為申請人簽發含有指紋信息的電子護照，以便申請人以自助通關方式入境中國。

具體辦理要求：（一）16周歲及以上申請辦理護照業務中國公民原則上應到使領館辦證大廳採集指紋。（二）老弱病殘或居住地距使領館較遠等到館現場辦理確有困難的申請人可在「中國領事」APP線上申請時說明理由，使領館工作人員將據此開通「線上申請+雙向郵寄」辦理模式。（三）旅行證業務（首次辦理、換發、補發）、16周歲以下中國公民申請辦理護照可循現有申請流程，無須到館辦理。

辦理指引：（一）提交申請。通過「中國領事」APP選擇對應業務類型，在線填寫申請表、上傳資料。

（二）選擇辦理方式。辦理方式選擇「到館辦理」,實體材料遞交方式選擇「到館遞交」。此處為默認選項，無法自行修改。

（三）選擇取證方式。可選擇「到館取證」或「郵寄」。

（四）檢查申請表信息。如申請使用「線上申請+雙向郵寄」辦理模式，進入該環節點擊「確認無誤」前，請於頁面最下方「其他想對使領館說的話」欄目留言，說明無法到場理由。

（五）身分認證：循系統指引認證個人身分。

（六）選擇支付方式：微信 支付或線下支付。

（七）待訂單審核通過後預約到館辦理時間。

（八）到館遞交實體材料、採集指紋。

（九）領取證件。