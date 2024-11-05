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俄戰機蘇57抵珠海 飛行員沒梯子下不來…高清照曝機腹玄機

中國新聞組／北京5日電
俄羅斯匿蹤戰機蘇57抵達珠海金灣機場，傳出飛行員沒梯子下不來。(視頻截圖)
俄羅斯匿蹤戰機蘇57抵達珠海金灣機場，傳出飛行員沒梯子下不來。(視頻截圖)

俄羅斯最新匿蹤戰機蘇57（SU）4日抵達珠海金灣機場，準備參加12日至17日舉行珠海航展。身為航展明星，軍事迷特別關切蘇57的外型裝備與飛行性能。中媒環球時報發布了多張蘇57近距離細節圖，從機腹中央的縫隙證實了蘇57擁有內置彈艙的說法。

來源：YouTube

蘇57戰機是俄羅斯空天軍裝備的第一款隱形戰機，其原型機T-50於2010年1月首飛成功。2020年才正式列裝首架量產蘇57戰機。

從蘇57降落太原起，軍事迷就抓住難得的機會鑑賞蘇57，「蘇57真的很薄」、「像蘇27拍扁的樣子」。

兩架預定在航展進行飛行展示和靜態展示的蘇57在4日先後抵達珠海金灣機場。環球時報發布了054號蘇57零距離高清細節圖。圖片上顯示，在蘇57機腹中央，兩片彈艙蓋之間的縫隙非常明顯，證實了蘇57擁有內置彈艙的說法。

有軍事迷解釋這是隱形戰機的主彈艙，為了隱形採用了內埋式設計，並稱中美俄的幾款隱形戰機，都使用這種內埋式設計。

另外，蘇57戰機落地時，一個特殊的畫面也被捕捉到。由於沒有戰機沒有梯子，現場支援還未跟上，導致蘇57的飛行員無法下機，只能坐在駕駛艙上，讓一旁的海關人員和警察站著等候。

網友調侃「沒沒梯子就跳下來，才體現大俄蘇57的戰鬥力」，還有人疑問飛行員尿急怎麼辦？雖然首度抵達中國的蘇57貴為航展明星。不過眾多軍事迷對蘇57評價並不高，認為俄羅斯武器「數據沒輸過、實戰沒贏過」、「如果蘇57不行，就再拉皮叫蘇77」、「現在給多少佣金都賣不出去，印巴現在都不會考慮」。

俄羅斯匿蹤戰機蘇57抵達珠海，從機腹中央的縫隙證實了蘇57擁有內置彈艙的說法。(...
俄羅斯匿蹤戰機蘇57抵達珠海，從機腹中央的縫隙證實了蘇57擁有內置彈艙的說法。(取材自環球時報)
俄羅斯匿蹤戰機蘇57抵達珠海金灣機場，機身細節一覽無遺。(取材自環球時報)
俄羅斯匿蹤戰機蘇57抵達珠海金灣機場，機身細節一覽無遺。(取材自環球時報)

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