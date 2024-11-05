軍媒「劇透」真有殲35戰機型號 塗裝這數字「為空軍慶生」

中國軍號發文公開戰機垂尾的塗裝，上面寫著數字75。外界認為這就是殲35。(取材自環球網)

2024珠海航展將於11月12日至17日舉辦，中國一線軍機陸續飛抵珠海備展。中國軍號4日上午發布「殲35官宣了？！」消息，再配上一架戰鬥機垂尾的塗裝，上面寫著數字75，引起軍事迷歡呼，專家也稱從垂尾形狀來看大概率是隱形戰機。網友雖然惋惜轟20沒亮相，但仍肯定殲35是「最靚的仔」、「去航展壓一下蘇57」。

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環球時報報導，解放軍 新聞傳播中心官方公眾號「中國軍號」4日發布了一則配圖消息稱：「新飛機出官圖了？！它到底是不是網友期待的殲35？先別急，我們3+5天後珠海見。」配圖就是一架戰鬥機垂尾的塗裝，上面寫著數字75。

消息很短，信息含量卻很大。這是傳聞已久的殲35首次出現在官方媒體上。軍事專家張學峰表示，儘管這則消息中帶了問號，但鑑於官方媒體的權威性和可靠性，在某種程度上這的確是對殲35的「劇透」，確認了該型號的存在。對於配發的圖片，張學峰認為，從垂尾的形狀來看，這很大概率是一架隱形戰鬥機。

從圖片中可以看到，這是一架戰鬥機垂尾的塗裝，垂尾部分上寫有75。今年是新中國成立75周年，11月11日是解放軍空軍成立75周年，因此這個數字顯然代表空軍從1949年11月11日成立迄今75年的歷程。有網友表示，新機型新塗裝為空軍慶生。

觀察者網引述軍事評論員高卓表示，此次中國空軍官方「劇透」殲35空軍型飛機即將亮相珠海航展，這標誌著中國空軍未來將形成兩款五代機「重中搭配」的格局，也標誌著由殲20、殲16和殲10C組成的國產新型戰術飛機「三劍客」陣容，即將再添新成員。

殲35空軍型飛機是由中國航空工業集團瀋陽飛機設計研究所研製、中國航空工業集團瀋飛公司生產的新一代隱形多用途殲擊機，採用氣動、結構與隱形一體化設計，是中國空軍實現隱形與反隱形作戰體系規模化的重要組成力量。參照2021年殲16D首次亮相珠海航展的情況，此次將在航展上出現的，很可能是即將交付空軍部隊使用的一架生產型飛機。

殲35原始廠家編號為FC-31，外界一度盛傳編號為殲31（J-31），而殲35正式名稱出現後，表明FC-31已獲軍方肯定，成為解放軍繼殲20後第二款隱形戰機。