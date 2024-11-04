反聖嬰將讓今年冬天很冷？中國國家氣候中心這樣說

黑龍江綏芬河鐵路口岸11月3日已降下今年入秋後的第一場雪。（新華社）

早在今年9月，世界氣象組織就預測「拉尼娜」（La Niña，反聖嬰 現象）準備在秋季重返。上海解放日報指出，許多人認為「拉尼娜」的出現，意味著今年冬天將會變得更冷。

報導稱，「拉尼娜」是指赤道中東太平洋大範圍海表溫度持續異常偏低，也就是連續六個月較常年偏低0.5℃的現象，它的出現常伴有熱帶大氣環流的變化，例如風、氣壓和降水量的變化。與「厄爾尼諾」（El Niño，聖嬰現象）相反，「拉尼娜」對全球氣候有相對短暫的降溫效應。

據統計，1951年至今發生過15次「拉尼娜」事件。1986年以前拉尼娜事件的當年，中國冬季均為冷冬，但在全球暖化 的背景下，1986年後「拉尼娜」事件當年，出現暖冬的頻率增加。

解放日報指出，「拉尼娜」其實並不意味著一定是冷冬。中國冬季究竟是偏冷還是偏暖，與東亞冬季風強度密切相關，北極海冰、歐亞積雪等也起到重要作用。但從統計數據來看，出現「拉尼娜」以後，中國冬季偏冷的概率確實更大一些。

由於今年的「拉尼娜」可能是一個較弱的事件，它會在多大程度上影響這個冬季的氣溫，仍有待觀察。