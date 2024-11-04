神舟18號返回艙成功著陸 5直升機迎接、3航天員無恙

神舟18號載人飛船4日返回艙在東風著陸場著陸。（新華社）

中國神舟18號載人飛船返回艙，於北京時間4日凌晨1時24分成功在東風著陸場著陸，三名航天員身體狀況良好，在天宮太空 站190多天的任務圓滿成功；期間，他們完成了中國首次「太空養魚」研究項目，並出艙活動長達8.5小時，刷新中國航天員單次出艙活動時間紀錄。

香港 文匯報報導，神舟18號此次返回任務採取的是「空中搜救航天員地面處置返回艙」的搜救模式。首先，神18載人飛船採用五圈（7.5小時）快速返回方案，經歷制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等四個階段，整個返回著陸過程耗時約50分鐘。

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之後由五架直升機，其中包含兩架醫療救護機、一架指揮機、一架通信機和一架醫監醫救機，負責「艙落機臨」。

神舟18號搜救回收空中分隊王雯娟表示，「這次任務有以下五個方面的重難點，高、寒、黑、沙、障」，神18乘組凌晨返回，意味著整個空中分隊要在茫茫的戈壁大漠飛行，極大提高了搜救和飛行的難度。她說，因此，這次任務在設備上加裝了大功率的搜索探照大燈、紅外光學吊艙，還有配備了雙目夜視儀和四目夜視儀；參與任務的人員也都是經驗豐富。

神舟18號航天員李聰4日安全順利出艙。（新華社）

神舟18號乘組在10月30日與神舟19號航天員乘組在中國天宮太空站「太空會師」後，移交了中國太空站的鑰匙。神18乘組完成了太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等工作後，神18飛船11月3日與太空站組合體分離，返回地球。

據中國載人航天工程辦公室，著陸現場醫監醫保 人員確認神18航天員葉光富、李聰、李廣蘇身體狀態良好。