習近平之父習仲勛傳記式歷史劇「西北歲月」11/5上映

一部以中國國家主席習近平之父習仲勛為主角的歷史劇「西北歲月」，將於5日上映。（取材自微博）

一部以中國國家主席習近平 之父習仲勛為主角的40集歷史劇「西北歲月」，5日起將在央視一套（CCTV-1）、騰訊視頻、芒果TV、愛奇藝同步上映，該劇歌頌習仲勛1927年至1952年在大西北的25年間的「非凡經歷和豐功偉績」。

綜合港媒指出，這是習仲勛首次作為主角的電視劇，由中國著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，少年習仲勛則是由吳磊飾演，女星倪妮扮演習近平母親齊心。

上海澎湃新聞報導，「西北歲月」主要展現了習仲勛從貧苦農家子弟成長為肩負重任、主政一方領導者的革命歷程。

故事聚焦習仲勛在陜甘邊區發動群眾開創革命根據地，守衛邊區南北大門，協同彭德懷保衛中共 中央，土改糾偏，以及他在主政大西北期間，解決民族宗教問題，發展西北經濟、文化等事業中的非凡經歷和豐功偉績，「塑造了一個對黨忠誠，堅守信念，實事求是，深入群眾，不負人民的鮮活藝術形象」。

報導稱，該劇以習仲勛1927年投身革命，至1952年離開大西北的25年間，在西北地區成長、工作、生活為主要敘事情節，以中國共產黨 領導的西北革命鬥爭史為載體，通過宏大視角全景式地反映了國共第一次合作失敗後，西北地區早期鬥爭，創建陜甘邊革命根據地，陜甘寧邊區建設，中共中央西北局積極配合中共中央的戰略部署，保衛延安、經略大西北、促進民族團結、鞏固邊疆，直至西北軍政委員會成立的歷史進程，「描繪了（中共）老一輩無產階級革命家與邊區人民群眾共同抒寫的恢弘壯闊的革命史詩」。