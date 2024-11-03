我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅松鼠安樂死掀波 馬斯克：川普當選 寵物就不會被政府殺死

大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

習近平之父習仲勛傳記式歷史劇「西北歲月」11/5上映

大陸中心／即時報導
一部以中國國家主席習近平之父習仲勛為主角的歷史劇「西北歲月」，將於5日上映。（取材自微博）
一部以中國國家主席習近平之父習仲勛為主角的歷史劇「西北歲月」，將於5日上映。（取材自微博）

一部以中國國家主席習近平之父習仲勛為主角的40集歷史劇「西北歲月」，5日起將在央視一套（CCTV-1）、騰訊視頻、芒果TV、愛奇藝同步上映，該劇歌頌習仲勛1927年至1952年在大西北的25年間的「非凡經歷和豐功偉績」。

綜合港媒指出，這是習仲勛首次作為主角的電視劇，由中國著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，少年習仲勛則是由吳磊飾演，女星倪妮扮演習近平母親齊心。

上海澎湃新聞報導，「西北歲月」主要展現了習仲勛從貧苦農家子弟成長為肩負重任、主政一方領導者的革命歷程。

故事聚焦習仲勛在陜甘邊區發動群眾開創革命根據地，守衛邊區南北大門，協同彭德懷保衛中共中央，土改糾偏，以及他在主政大西北期間，解決民族宗教問題，發展西北經濟、文化等事業中的非凡經歷和豐功偉績，「塑造了一個對黨忠誠，堅守信念，實事求是，深入群眾，不負人民的鮮活藝術形象」。

報導稱，該劇以習仲勛1927年投身革命，至1952年離開大西北的25年間，在西北地區成長、工作、生活為主要敘事情節，以中國共產黨領導的西北革命鬥爭史為載體，通過宏大視角全景式地反映了國共第一次合作失敗後，西北地區早期鬥爭，創建陜甘邊革命根據地，陜甘寧邊區建設，中共中央西北局積極配合中共中央的戰略部署，保衛延安、經略大西北、促進民族團結、鞏固邊疆，直至西北軍政委員會成立的歷史進程，「描繪了（中共）老一輩無產階級革命家與邊區人民群眾共同抒寫的恢弘壯闊的革命史詩」。

中共 習近平 共產黨

上一則

廣州多家連鎖餐飲關店 經濟成長率也倒數

延伸閱讀

俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男

俄羅斯發行月曆 封面驚見普亭與習近平肌肉男
日本國安保障局長秋葉剛男訪中 將與王毅會談

日本國安保障局長秋葉剛男訪中 將與王毅會談
西班牙洪災逾200死⋯包含2中國公民 習近平致慰問電

西班牙洪災逾200死⋯包含2中國公民 習近平致慰問電
習近平會見澳門候任特首岑浩輝 表達充分信任

習近平會見澳門候任特首岑浩輝 表達充分信任

熱門新聞

(取自微博)

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

2024-10-31 10:25
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳疑開房監控視頻。（取材自微博）

他又帥又有肌肉…浙高校美女師偷吃男學生 酒店監控錄下

2024-10-31 09:30
張玲被囚禁的地方。(取材自新京報)

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

2024-11-03 06:30
私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

2024-11-03 07:30
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

2024-10-31 07:30

超人氣

更多 >
4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光