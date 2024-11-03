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中第3季結婚對數大減25.3% 學者：明年出生人口將雪崩

中國新聞組／即時報導
中國年輕人不婚、不育情況日益嚴重，今年第三季，中國全國結婚對數較去年同期大減25.3%。學者警告，這將導致明年出生人口「雪崩」。（新華社）
中國年輕人不婚、不育情況日益嚴重，今年第三季，中國全國結婚對數較去年同期大減25.3%。學者警告，這將導致明年出生人口「雪崩」。（新華社）

中國年輕人不婚、不育情況日趨嚴重。中國民政部近日公布，今年前三季，中國全國結婚登記474.7萬對，較去年同期減少16.6%。其中，第三季結婚對數僅131.7萬對，更比去年同期大減25.3%。美國華裔人口專家易富賢警告，這將導致明年中國的出生人口「雪崩」。

2023年疫情解封後，當年度中國結婚率一度出現回升，達到768萬對，但這主要是受疫情影響，不少人因此將婚禮延後至2023年所致。在此之前，中國每年結婚對數已經連續多年下滑。

2013年，中國全國結婚登記量為1346.9萬對，但2014年起就逐年下降。2019年跌破1000萬對大關，2021年跌破800萬對大關，2022年跌破700萬對大關，來到683.5萬對。

易富賢現為美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員，長期研究中國人口問題。他在社群平台「Ｘ」個人帳號發文指出，2018年至2023年，中國前三季度結婚占全年的76%。因此若今年第四季結婚對數跟第三季一樣也下降 25.3%，那麼今年全年中國結婚對數將只有623.4萬對，較2023年減少18.8%，這也預示著明年中國的出生人口將「雪崩」。他預計，明年中國新出生人口將不到800萬。

中國2023年全年出生人口902萬人，死亡人口1110萬人，人口自然增長率為-1.48‰，為連續第二年人口負增長。2022年，中國人口減少85萬人，是1960年代大饑荒以來首次出現人口負增長。

中國2014年出生人口為1897.3萬，若明年出生人口跌真破800萬，等於十年間每年出生人口數就大減逾六成。

易富賢日前在自由亞洲電台網站撰文指出，中國在鼓勵生育上面臨著三大難題：一、心理上，不願生；二、物質上，養不起；三、生理上，生不了。

易富賢指出，中國的社會發展水平落後台灣近20年，但實際生育率卻已經與台灣相當了。由於現在中國的青年失業率居高不下，因此他認為，這意味著未來中國初婚年齡還將繼續推遲。

疫情 華裔

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