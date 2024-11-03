曾否認新冠病毒源於武漢 石正麗轉赴廣州實驗室工作

廣州實驗室官網公布的履歷資料顯示，石正麗今年5月起在廣州實驗室擔任研究員。（取材自廣州實驗室官網）

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，中國科學院武漢病毒研究所 研究員石正麗 被認為是病毒擴散的關鍵人物之一，她曾親自否認病毒來自其研究所，認為外界向「無辜的科學家潑髒水」。經過四年的低調，石正麗近日參與發表了國際論文，並已轉赴廣州實驗室任職。

澎湃新聞報導，武漢大學官網10月31日發布了一則中美研究團隊合作在科學期刊Nature刊文，首次提出「人工設計病毒受體」的消息。其中，消息揭露了論文共同通訊作者石正麗的任職單位為廣州實驗室、中國科學院武漢病毒研究所。

廣州實驗室官網公布的履歷資料顯示，自1990年7月起，石正麗長期在中國科學院武漢病毒研究所工作，先後擔任研究實習員、助理研究員、副研究員，於2000年10月起任研究員。今年5月，石正麗轉赴廣州實驗室擔任研究員。

據官網介紹，石正麗長期從事新興傳染病病原學研究，主要進行蝙蝠等野生動物新病毒發現與鑑定、生物學特徵、病毒跨種感染機制和傳播規律等研究。

今年7月，科學網曾發布廣州實驗室石正麗課程小組公開招募啟事，公開招募2至3名博士後。根據啟事資訊，石正麗課題組主要進行新興傳染病病原鑑定、追溯和分子流行病學研究，動物源新發病毒跨種感染和傳播風險預警研究，呼吸道病毒感染引起重症肺炎的分子機制研究等方向。

據報導，廣州實驗室於2021年5月正式成立，科研和臨床園區分別坐落於廣州國際生物島和大坦沙島，是呼吸系統疾病及其防治領域的新型科研事業單位。目前，該實驗室主任由中國防疫專家、中國工程院士鍾南山擔任。