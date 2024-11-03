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36年前被人販用麻袋套走 55歲病婦坐輪椅回重慶認親

中國新聞組╱綜合報導
時隔36年，姊弟倆重逢。(取材自紅星新聞)
時隔36年，姊弟倆重逢。(取材自紅星新聞)

36年前被人販子拐走的楊中英，近日在在兒子和愛心人士帶領下，驅車600公里從湖南華容縣到達故鄉重慶雲陽縣，今年55歲的她因確診了糖尿病晚期無法走路，她說這一天等了36年，即使坐輪椅也想回鄉。

紅星新聞報導，楊中英穿著紅色厚棉服，戴著一頂粉色帽子防風，頭腦和口齒已有些不清晰，只是念叨著「再見媽媽一面」。出發前一天，楊中英還在湖南醫院搶救了一次，醫師告訴家屬，她的生命已經快走到盡頭。出發時，華容的鄉親們紛紛趕來，目送楊中英回重慶團圓。

進了村，楊中英的車子周圍很快圍滿了人，楊中英兒時的玩伴隔著車窗和她打招呼，早在約定地點等待的雲陽龍洞村村幹部，笑著對坐在車上的楊中英說：「回娘家了，我來接妳」。楊中英的弟弟楊中學帶著幾個兒女，拉著橫幅翹首以盼，這36年他一直在尋找姊姊，楊中學說，姊姊被拐後，母親也改嫁了。

楊中英的弟弟回憶，當年，十幾歲的姊姊在街上被人販子用麻袋套走，他們事後了解到，人販子生活在鎮上，還和他們一家相識。

據報導，今年10月湖南黃先生向媒體求助，稱其重病在床的母親楊中英十幾歲時被拐，後又被嫁到湖南，最大心願是想在離世前回家看看媽媽和親人。後來成功聯繫上遠在重慶雲陽的外公一家並確認對方身分。

經六小時路程，楊中英終於與親人見到面，村民夾道歡迎。「幾乎整個村的人都來了」，一位村民說。楊中學走到車前，哭著問姊姊：「妳還認得我嗎？」楊中英身子側向弟弟大哭，嘴裡重複著一句：「姊姊好想你。」楊中英記憶已經衰退，但她還能向兒子清晰地複述老家父母和弟弟的名字。說話時，姊弟倆的手一直緊握著。

楊中學還為遠道而來的姊姊一家準備了重慶當地的家鄉菜，楊中學的大女兒貼心地給姑姑餵飯。飯後，他們合了一張影，因為不知道下次見面是什麽時候。

楊中英與家人合影。(取材自紅星新聞)
楊中英與家人合影。(取材自紅星新聞)
楊中學歡迎姊姊回家。(取材自紅星新聞)
楊中學歡迎姊姊回家。(取材自紅星新聞)

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