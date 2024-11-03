尋親34年成功 「郁豹豹」1年後卻因這件事與家人決裂了

郁豹豹三兄弟直播。(視頻截圖)

34年前，年僅2歲的郁豹豹（現名李強 ）在老家四川綿竹市遭拐賣，在公安局幫助下，郁豹豹去年與家人相認，認親儀式被全網直播，郁豹豹迅速走紅，沒想到尋親成功一年後，郁豹豹已與家人決裂，原因是走紅後直播帶貨利益分配不均。

大河報報導，2023年9月25日，被拐賣34年的郁豹豹和親生母親以及兩個弟弟相認，郁豹豹迅速在網上走紅，一家人都想接住這波流量，於是認親不到半個月，郁豹豹與兩個弟弟開始直播帶貨。首場直播，兄弟三人一共掙了47萬元左右，郁豹豹提出6:2:2的分成方案，他拿六成，兩個弟弟各拿兩成，之後父母卻要求改成4:3:3的分成方案，他起初並不接受，不過還是選擇妥協，但從那時起就心生不適感。

2024年春節前後，郁豹豹在母親家中直播時，拿出要送給三弟女兒的一枚金鎖展示給網友看，隨後與弟弟、弟媳在線上再次發生爭吵，「他們說我拿孩子炒作流量」。郁豹豹沒想到的是，「我媽居然要求我再給他倆錢」，「那一瞬間我的心徹底寒了」。

據報導，今年5月，郁豹豹發現自己被父親拉入了微信 黑名單。9月，郁豹豹在網上公開說明自己與家人之間發生的事情，發布前，他將母親的聯繫方式拉黑。

在回憶自己與家人相處的這段時間，郁豹豹說，除了金錢的問題，其實他與家人還有認知、生活習慣的差異。隨後，郁豹豹對兩個弟弟提出不再合作直播帶貨，認為分開會更好一些。郁豹豹說，「弟弟們只想分我的傭金，弟弟們的傭金卻不想分給我」。

郁豹豹2歲時失蹤，11歲時又被養父母送養，後來在北京當起外賣騎手，多年來一直一個人生活的他，一直希望可以找到自己的親生父母。2023年9月，在綿陽市公安局的幫助下，終於找到親生母親王立瓊。