成都私人影院淪淫窟 美女陪看片 可摸胸、親親

私人影院房間內有清涼女內衣掛著。(視頻截圖)

電影院 大家常去，但提供女性陪看的私人影院你去過嗎？據媒體暗訪四川成都一家打著「大學生美女助教」、「初戀體驗」等涉黃服務的陪伴式私人影院，發現花200元（人民幣，下同）到幾千元不等就能升級「親密互動套餐」，有女子陪看電影，摸胸、親親甚至能出場性交易；相關話題登上微博 熱搜，網友們呼籲警方嚴打私人影院涉低價嫖娼的非法行為。

四川觀察報導，成都一家私人影院號稱可提供「助教」陪伴觀影、戀愛體驗，花200元就有一位小姐姐陪看一小時，但被踢爆這些美女「助教」會暗示客人加錢升級親密互動套餐，可以摸胸、親親，甚至坐他身上都行，遊走在法律邊緣。

據報導，記者實地走訪，發現這些店鋪會用美女照片和「00後助教」「在校大學生兼職」等字眼吸引顧客，添加店鋪客服後，發的部分服務內容是十分露骨。

據報導，這種私人影院服務價格從每小時200到幾千元不等，前台客服熱情地介紹店裡的服務，聲稱女孩大多為兼職，大學生，18歲到35歲之間的都有，只要客人的合理要求都能滿足。在一小時的觀影過程中，小姐姐會提醒顧客可以多花錢享受更多服務，甚至說出 「摸胸」 等露骨的話語。

今年8月，江西贛州也曾查獲一家一次只要100元的私人影院涉黃，八人被抓，被查獲女子的背影，個個高挑，皮膚白皙。

許多人質疑，此類行為觸犯社會公序良德，還可能涉及到法律問題。有網友表示，一直以為私人影院是情侶去的，沒想到暗藏玄機，這些店鋪表面上看似提供正常的娛樂服務，竟成為藏汙納垢之地。「現在什麽人都能出來做這種生意，完全不顧及社會影響和道德底線，應該立即嚴厲打擊。」而影院管理者表示，這就是主打情緒價值拉滿，有的時候客人過過手癮，過過眼癮，跟年輕漂亮小姑娘相處一下。