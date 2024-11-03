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珠海航展迎重磅隱形機 殲31更名「殲35A」將首飛行展示

中國新聞組／北京3日電
網傳航展參展清單顯示，解放軍殲35A將首次公開亮相。參與動態展演。（視頻截圖）
網傳航展參展清單顯示，解放軍殲35A將首次公開亮相。參與動態展演。（視頻截圖）

2024珠海航展將於11月12日至17日舉辦，一份參展航空器清單在網上流傳，包括解放軍殲35A戰機。傳殲35A將在航展露面及參與飛行表演，有分析指只有列裝戰機才會以「殲」命名，可見殲35A已結束10年漫長改進，成為解放軍空軍繼殲20後第二款隱形戰機。從這份清單也可看到，由瀋飛研製的FC-31「鶻鷹」，已更名殲35A，更讓人意外的是，殲35A還將在航展進行動態飛行展示。

來源：YouTube

綜合自媒體「科羅廖夫」及其他網上訊息，今年的珠海航展參展名單雖未見眾所矚目的轟20轟炸機，但殲35A的出現也引起各界的高度關注，等於公開解放軍空軍裝備的第二款隱身戰機正式命名。

殲35A即為瀋陽飛機工業集團早年自籌資金開發的「鶻鷹」，FC-31是瀋飛內部研製代號，並非軍方給予的正式名稱。在殲35名字出現前，有官媒曾把FC-31稱為殲31。而殲35正式名稱出現後，表明FC-31已獲軍方肯定。

據了解，早在9月下旬召開的第15屆珠海航展新聞發布會上，解放軍空軍副司令員俞慶江中將，就向各路媒體表示稱「（中國）空軍近年來發展的新型戰機會公開露面，會把大家一直想看的，現階段可以給大家看的裝備拿出來」。俞慶江中將這番表態過後，外界對此猜測不已，所謂的「新型戰機」到底會有哪些組成呢？

緊接著，外界便給出許多答案，其中呼聲最高的莫過於轟20，但接受官媒採訪的軍事專家卻表示。所謂的「新型戰機」，有可能是2.0版或3.0版的FC-31「鶻鷹」，另外像隸屬中國海軍的殲15系列艦載機，由於從未在珠海航展上亮相，因此也有可能現身。照此表述再結合網上曝光的參展航空器清單來看，「新型戰機」應是殲35A與殲15T。

殲35A的橫空出世，不僅表明了FC-31「鶻鷹」已經獲得軍方肯定，更為重要的是，該機或有可能會像美軍F-35「閃電II」聯合攻擊戰鬥機一樣，發展出面向多軍兵種及海外用戶的若干子型號。

例如解放軍空軍將會裝備常規起降版本的殲35A；正在建造中的076兩棲攻擊艦，將會列裝具備短距起飛-垂直起降能力的殲35B；至於福建艦，則會擁有增大機翼設計，加強前起落架的殲35C。此外，殲35還將有一款外貿專用型，會有令巴基斯坦軍方念念不已的殲35E，所以這便是坊間時常提及的「一機四型」。

此外，第15屆珠海航展參展新型戰機方面，除了殲35A與殲15T外，還會有其他全新機型。例如網傳的空警600，如果該機真能如約現身的話，必然會引發各界熱議，屆時其關注度，應會與殲35A處在同一水平。

珠海航展中國空軍參展戰機名單出現「殲35A」（視頻截圖）
珠海航展中國空軍參展戰機名單出現「殲35A」（視頻截圖）

解放軍

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