重慶紙片橋長245米、掛300米高空 俄媒認證「最恐怖索橋」

「紙片橋」鳥瞰圖。（取材自重慶日報）

俄羅斯 媒體近日發布「這座橫跨大洞河的斜拉索引起了全世界關注，在社交媒體上被稱為『世界上最恐怖的索橋』」的微博 登上了熱搜。有不少網友認出，這座橋是位於重慶武隆的「紙片橋」。

上游新聞報導，這座「紙片橋」是在修建渝湘覆線高速公路雙堡特大橋過程中，施工團隊架起的一座行車索道橋。

2019年底，在修建「雙堡特大橋」過程中，中交二公局施工團隊發現該項目地處大山之中，橫跨兩道峽谷，存在施工技術難度大、材料運輸不便等難題。如果讓貨車經由峽谷底部運送物資，則需要修建一條長七公里、寬六米的運輸便道，勢必造成植被大面積損毀，還可能導致地表裂紋。

著眼於生態環境保護，總工程師尹濤決定轉變思路，架一座橋來代替修路。於是便有了這座「懸掛」在300米高空中，長245米、遠望「薄如紙片」的索道橋。

重車行駛在重慶武隆大洞河鐵索橋。（視頻截圖）

2021年4月，行車索道橋順利通過荷載試驗，正式投入使用。橋的上方沒有一根拉索，下方沒有一個橋墩，45噸的載重貨車行駛在橋面如履平地。建在長壩鎮的這座行車索道橋在網絡上「亮相」後，便引發廣泛關注，成為人氣比雙堡特大橋高的「網紅橋」。

「橋下是懸崖，橋上是重車，真是驚險與刺激的化身」、「在這橋上開重車需要多強大的心臟？」一時間，「網紅橋」衝上熱搜，眾多網友紛紛留言點讚。

一撥又一撥天南海北的驢友、遊客慕名來到長壩鎮，只為親眼目睹「紙片橋」的驚險和刺激。

不過，據重慶發布10月25日發布的消息，目前這座橋已永久停用，禁止一切人員和車輛通行。