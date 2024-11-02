國際足聯主席盼申辦世俱杯：中國足球需改變 應處世界頂位

國際足總主席因凡蒂諾（右）近日在上海出席活動後，隨即更新個人Instagram說，很高興在上海見到「中國足壇傳奇人物」孫繼海（左）。（取材自微博）

國際足聯主席因凡蒂諾近日到上海出席2025年世俱杯（FIFA Club World Cup，也稱世冠盃）宣傳活動，直言中國足球 發展不如人意：「我們對過去幾年中國足球的發展並不滿意，我們需要改變這種情況，將中國足球帶到中國應處於的世界頂級位置。」

新浪體育報導，因凡蒂諾為明年擴軍到32隊的世俱杯拉贊助，近期到處「化緣」。繼10月29日造訪韓國參加亞足聯年度頒獎禮後，隔天又馬不停蹄趕到上海，參加他為世俱杯爭取到的第一個官方贊助商舉行的簽約儀式。 31日，他和體育總局副局長、中國足協黨委書記張家勝、中國足協主席宋凱會面。

齊魯壹點引述東方體育日報報導，未來兩年，國際足聯將舉辦兩項國際大賽，分別是明年夏天的新世俱杯與2026年世界杯，其中，中國俱樂部已經確定無緣2025年世俱杯，中國隊能否打進2026年世界杯決賽圈目前也是困難重重，對此因凡蒂諾表示：「我非常希望看到中國的職業足球俱樂部能夠有機會參加世俱杯，而在未來，更希望中國能夠舉辦一屆世俱杯。」

事實上，2019年10月24日，國際足聯理事會曾投票 決定於2021年在中國舉辦新世俱杯，參賽球隊由原來的7支增至24支，共進行32場比賽，計畫在上海、天津、廣州、武漢、瀋陽、濟南、杭州、大連8座城市舉辦，但由於疫情 緣故，新世俱杯被推遲到2025年夏天進行，舉辦地也改在美國。

據報導，在因凡蒂諾看來，中國顯然是有能力舉辦俱樂部與國家級別的國際足聯世界賽事的，同時他也指出舉辦一屆高規格的足球賽事能夠激發和培養本土足球人才的潛力：「我相信中國可以成為任何一屆世界杯的最佳東道主。」

但由於未來數屆世界杯都已經確定了主辦權，短期內中國隊想要亮相世界杯舞台還是只能依靠提升自身實力，通過預選賽去獲得決賽圈入場券，因凡蒂諾承認這對中國足球是一個挑戰，但只要有足夠的努力與決心，相信中國足球能夠克服困難。

報導稱，因凡蒂諾表示，想要提高足球水平沒有捷徑可走：「唯一可行的方法就是努力工作。我真的很期待加強國際足聯與中國足球之間在不同層面的夥伴關系，我們將支持中國校園足球發展計畫，培養中國年輕球員，我期待著與中國足協領導層進一步討論這些項目。」

國際足聯主席表示自己感受到了中國球迷的熱情：「每次來到中國，走在街上我都會被認出來，人們會主動跟我打招呼，中國是個擁有悠久歷史與諸多成功經驗的國家，人人都喜愛足球，國際足聯會派出青訓教練與裁判專家，還可以製作專業教程，幫助中國足球建立起正確的發展構架與組織方式。」