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孫女給去世4年姥爺手機發短信「來夢裡看看我吧」 竟收到回覆

中國新聞組／北京1日電
嚴女士和姥爺。（取材自瀟湘晨報）
嚴女士和姥爺。（取材自瀟湘晨報）

山東青島一女子某晚很思念過世4年的姥爺，便給姥爺的手機號發短信，「小氣的老頭，來夢裡看看我吧」，沒想到竟收到了回覆。回覆來自手機號碼的新主人，用溫暖、激勵的文字安慰了女子，並告訴女子「不要害怕，我現在是這個手機號的新主人」。

據瀟湘晨報報導，這名女子嚴女士說，事情發生在10月29日晚上，「因為最近工作上有一些問題，想辭職。當時第二天上午約好了去辦離職手續，（當晚）對未來比較迷茫。每當這個時候我就會很想我姥爺，忍不住給他的手機號發了一條短信。」嚴女士沒想到， 在第二天清晨，便收到了回覆。

嚴女士表示自己早上起來看到回信時一度很驚訝，「早上按開手機看到鎖屏上顯示未讀，點開之後看到陌生人這麼長一條很暖心的回覆，感到很感動。他後面又加上了一條，不要害怕，我是這個手機號的新主人，真的是很細心的一個人。」

新手機主人回覆的信息。（取材自瀟湘晨報）
新手機主人回覆的信息。（取材自瀟湘晨報）

嚴女士隨後把短信截圖發布到網上，引發眾多網友感動，有網友說，「你姥爺的手機號留給了一個善良的人，這正是你姥爺還在愛你的證明」。

「我記得其中有一條評論，網友說，幫您算了一下，很久沒有夢到他，是因為他很滿意你的現狀，各方面都滿意，他為你自豪，他不再擔心你了，所以也沒有來夢裡看你。」嚴女士也特別感謝姥爺號碼現在的主人，「很感謝他的耐心回覆」。

「這四年裡其實我已經很久沒有夢到他了，所以我會在心裡說，你這個小氣的老頭為什麼不來夢裡看看我？」嚴女士說，自己與姥爺的關係特別好，最大遺憾是自己在江西工作，沒能見到姥爺最後一面。家人當時只通知她回家，沒告訴她姥爺過世消息，她還特別買了姥爺平時最不捨得吃的車厘子帶過去，沒想到進屋後看到姥爺變成了一張照片，她帶的水果最後擺在了遺照面前。

嚴女士還在一個遊戲裡的小島上做了一張姥爺的照片，旁邊放了張椅子，「每次想他了會去他旁邊坐一會兒，一起看看月亮」。

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