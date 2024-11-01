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統計局：中國人日均勞動不滿3.5小時、睡10小時 網：倒過來才對

中國新聞組／北京1日電
施工人員施工示意圖。（新華社）
施工人員施工示意圖。（新華社）

中國國家統計局昨發布第三次全國時間利用調查公報顯示，中國居民每日睡覺休息活動平均9小時46分鐘，每日勞動就業活動平均3小時28分鐘。對統計顯示中國民眾日均勞動不滿3.5小時，網友紛紛吐槽質疑是「假數據」：「我每天工作12到15小時，睡不到5小時，這數據從何而來？」，「這是把學齡前兒童跟退休老人也一起算上是吧？」。

按一周7天計算，中國居民一天的時間如何利用？據新京報引據國家統計局發布第三次全國時間利用調查結果顯示，在個人生理必需活動領域，居民每日平均時間為12小時27分鐘，占全天的51.9%；在有酬勞動領域，居民每日平均時間為3小時27分鐘，占全天的14.4%；在無酬勞動領域，居民每日平均時間為2小時5分鐘，占全天的8.7%。

在個人自由支配活動領域，居民每日平均時間為3小時24分鐘，占全天的14.2%；在學習培訓領域，居民每日平均時間為1小時47分鐘，占全天的7.4%；在交通活動領域，居民每日平均時間為50分鐘，占全天的3.5%。 

分活動大類來看，居民每日花在睡覺休息的平均時間為9小時46分鐘；個人衛生護理活動，每日平均時間為56分鐘；用餐或其他飲食活動，每日平均時間為1小時43分鐘；交通出行活動，每日平均時間為50分鐘。

勞動就業活動，每日平均時間為3小時28分鐘；學習培訓活動，每日平均時間為1小時47分鐘；家務勞動活動，每日平均時間為1小時17分鐘，陪伴照料家人活動，每日平均時間為30分鐘。

購買商品或服務活動，每日平均時間為15分鐘；看病就醫活動，每日平均時間為2分鐘；運動健身活動，每日平均時間為35分鐘；文化休閒娛樂活動，每日平均時間為2小時33分鐘；社會交往活動，每日平均時間為18分鐘。此外，居民每日使用互聯網平均時間為5小時37分鐘。

第三次全國時間利用調查的調查範圍首次擴大到31個省（區、市）及新疆生產建設兵團，調查對象首次增加6到14周歲人員，居民活動類別擴展至34個。調查對象需連續記錄調查日0點至次日0點24小時內所進行的各項活動。若某項活動的持續時間不足15分鐘，對於少於7分鐘的活動不需記錄，超過7分鐘的活動視為15分鐘並記錄。

對此結果，中國網友紛紛吐槽：「我每天12到15小時。不好意思拉高你們平均值讓您辛苦了」，「怎麼統計的？調查後台？」，「肯定是在他們大樓裡發的問卷了，出門發多累呀」，「我就問一句，外賣小哥怎麼算？」，「這是把學齡前兒童跟退休老人也一起算上是吧？」，「哦喲喲喲，我特麼就想知道我每天工作那麼多小時被平均給誰了」，「我每天8:30上班，平時17:30下班，旺季20:30下班，你說我每天工作不到3.5小時？」，「這意思是摸魚的太多了？」。

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