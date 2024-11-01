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小狗為主人守墓2年不離不棄 網淚崩：中國版「忠犬八公」

中國新聞組／北京1日電
視頻中，狗倚著墓碑躺著，骨瘦如柴還帶著皮膚病。（視頻截圖）
視頻中，狗倚著墓碑躺著，骨瘦如柴還帶著皮膚病。（視頻截圖）

中國網路近日流傳一段視頻，在江西上饒，一隻瘦成皮包骨的小狗，倚靠著一處墓碑躺著，牠罹患嚴重的皮膚病，全身大面積掉毛，餓得幾乎無力起身。視頻發布者說，這隻小狗躺著的墓地是牠主人的，飼主去世後，牠就守在墓邊，一守就是兩年。「上饒版忠犬小八」話題今被微博網友感動的眼淚推上熱搜第一，網友直呼「好忠誠的毛孩子」，但也有網友質疑擺拍。

據縱覽新聞、南昌晚報報導，當地村民和一位杰先生表示，這隻小狗的主人去世後，小狗就在主人墓地守墓，迄今已2年，餓了就下山找些吃的，吃完又回到墓地，平時就是在主人墓前睡覺，一直守在那裡。

小狗因風餐露宿，瘦成皮包骨，狗毛髒亂，且因罹患嚴重皮膚病，全身出現大面積掉毛，四肢不少部分受傷流血，走路起來一拐一拐的，看來令人憐愛。

狗倚著墓碑躺著。（視頻截圖）
狗倚著墓碑躺著。（視頻截圖）

視頻發布者說，據他們向村民了解，期間附近有村民好心收留這隻狗，把牠送到醫院，小狗整整花了半年時間才基本恢復，毛長出來後，又恢復成一隻漂亮的小狗。好心人說，「因為它很忠誠，給它取名『忠寶』」。

好心人說，雖然有了新家，「忠寶」還是會不時跑回墓地。

視頻在微博上播出後，迅速引來數百萬的點擊。截至今天中午，「主人去世狗狗在主人墓前守護2年」話題在微博閱讀量已近5千萬，感動無數網友。

狗狗被好心人收留後照顧半年，毛都長了回來，已是一隻健康的小狗。（視頻截圖）
狗狗被好心人收留後照顧半年，毛都長了回來，已是一隻健康的小狗。（視頻截圖）

網友們紛紛留言：「真的看哭了，狗狗真的是人類最忠誠的伴侶」，「破防了，現實版忠犬八公，感動、心疼」、「希望狗狗重新有個好歸宿」，「他的主人一定在天上急的團團轉吧」，「好忠誠的毛孩子」，「因為那裡有它最愛的主人的味道，哭死了」，「真應驗了那句：『小狗和我簽了永遠陪伴的約定』」，「說句不客氣的話：有些人還不如一隻狗」。

不過也有網友質疑視頻是擺拍：「視頻中寫有『杰哥團隊』，不是擺拍嗎？」，「我想到一個角度，主人過世，家裡沒人了嗎，為什麼會這樣呢，一度懷疑假新聞，因為我沒辦法驗證，邏輯不合理」。

忠犬八公故事源自日本，八公原名「小八」，在主人上野英三郎教授死後依舊每天到東京澀谷站外等候，至死不渝，忠心耿耿的精神感動日本民眾在其生前就打造銅像，人氣歷久不衰。

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