被禁言逾3個月 胡錫進滿血回歸開講、網民更關心他投資

環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止更新文章。中新社

疑因7月22日三中全會後妄議全會精神的環球時報前總編輯胡錫進，其微博 帳號被禁言逾3個月後解封。胡錫進31日最新發文談及北京和河北省共建的跨省大橋「廠通橋」通車，稱自己或會成為河北廊坊市大廠縣的新「常住人口」。對於「老胡」回歸，網民熱烈留言歡迎，也有人好奇詢問「A股投資 」，「老胡是賺還是賠」？

久違三個月後再發文，胡錫進談到自己去河北大廠辦事，大廠縣與北京通州隔潮白河相望，他驚喜地發現，潮白河上盼了許久的大橋「廠通橋」居然通車了，他興奮到想張開雙臂摟摟它。

他提到，潮白河的對岸十幾年前開始興建十分巨大的居住區，房價 便宜得只及北京市區的1/10，大量北京居民為改善居住條件在潮白河東岸的大廠縣境買了房子，也有「北漂」把第一個家或者父母的家安在了這裡，其中也包括他。

他感嘆本以為這輩子沒福氣用上這座「廠通橋」，沒想到「廠通橋」真的來了。潮白河兩岸京冀地區的協調發展和一體化在真實推進，造福沿岸的人民，讓他成了直接受益者。胡錫進說，他或許會成為河北大廠新的「常住人口」，在這裡安排他的晚年。