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不安...南京大屠殺即將87周年 上海日校改上網課避反日情緒

中國新聞組／北京1日電
上海日本人學校上海日本人學校外觀。(取材自蓋飯娛樂)
上海日本人學校上海日本人學校外觀。(取材自蓋飯娛樂)

12月13日是南京大屠殺87周年，上海日本總領事館10月31日宣布，當天上海的兩所日本人學校改採網路授課。由於深圳「九一八事變」93周年發生日本男童上學途中遇刺身亡，令家長不安。另外，有網紅稱「南京大屠殺屬於日本內政」引發爭議，帳號遭平台清空並禁言。

今年6月24日，江蘇省蘇州市一對日本母子在等待日僑學校的校車抵達公車站時，遭一名男子持刀攻擊受傷；9月18日「九一八事變」93周年當天，深圳日本人學校1名10歲男童在學校大門外被一名男子刺傷腹部，搶救不治死亡。這幾起事件顯示中國社會反日情緒依然高漲。

由於12月13日是南京大屠殺紀念日，因此不少旅中的日本人，特別是小孩正在日本人學校念書的家長感到憂心，在敏感的日子可能會激發反日情緒。今天晚間傳出，上海日本總領事館已通知在今年12月13日，上海日本人學校的虹橋校區、浦東校區改採網路授課。

中央社報導，日本駐上海的媒體相關人士證實這項消息，表示日方憂心在12月13日中國的「國家公祭日」，反日情緒可能高漲，因此決定不讓學生到校上課，改以網路授課，作為「安全對策的一環」。

家中有小孩在上海就讀日本人學校的中島小姐接受訪問時提到，自從深圳的事件發生後，家長更加憂心，一點點動靜都會很焦慮。雖然12月13日改上線上課確實是一種保護孩子當方式，但是作為家長還是希望有根本解決的辦法，不是時刻害怕，到了特定的日子又更害怕。

據了解，當天改採網路授課的是小學部與國中部，高中部仍維持實體上課。目前確定採取這項措施的僅上海兩所日本人學校，上海日本總領事館管轄內的蘇州市、杭州市的日本人學校尚未決定。

另據四川觀察報導，自稱211名校畢業的女網紅阿淼淼30日在網上發表關於「南京大屠殺屬日本內政」的言論，受到大量網民抨擊。

不少網友批評她「想出名也不用這樣吧，真的不考慮後果」、「這已經屬於擾亂社會秩序，應該被抓起來」，也有人要求開除阿淼淼的國籍。

阿淼淼在社交平台上的帳號31日被發現已清空，並遭到平台禁言。

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