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深圳第一峰巨石露出鋼筋 網友曬以前打卡照：被騙20年

中國新聞組╱綜合報導
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）
矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石。（取材自「深圳旅遊」）

矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石，近日被網友爆料「鵬城第一峰」居然是一塊「假石頭」，發現人造石外部破裂、露出內部的磚塊和鋼筋結構；據梧桐山風景區稱，該景石目前正進行修復；維護翻修的工作人員稱，將灌漿填滿石頭內部，做成實心人造石提高安全性。

頂端新聞報導，梧桐山工作人員表示，巨石目前正在進行為期一個月的翻修，未來會將巨石填充為實心，「到時候在上面拍照都沒問題」。

深圳居民劉女士表示，每到周末很多遊客到梧桐山風景區遊玩，山頂石頭那裡圍著很多人拍照，但日前她登上梧桐山頂時發現，「鵬城第一峰」的巨石出現缺口，露出內部的磚牆和鋼筋。

劉女士發文稱，她一直以為「鵬城第一峰」是真實的石頭，「震碎三觀，梧桐山頂石竟是人造石。鵬城第一峰那塊大石頭竟然是假的。突如其來的震驚，到底什麼是真的啊？」「爬上山需要兩三個小時，到山頂累得沒精力看石頭」。劉女士在社交網絡平台曝光後，多位網友難以置信，紛紛曬出在該處的留影，也以為山頂的巨石是真實石頭，「以前還專門上去拍過照，居然是假的，裡面還是中空的。」

梧桐山風景區工作人員證實，巨石確是人造的，仿的石頭外表，修建於2004年，並稱「巨型塑石就是人造的假山」。工作人員也說，整個工期預計到11月28日結束，將採取灌漿等形式將這塊假石頭內部填滿，做成實心的，屆時遊客可以在此拍照。翻修這段時間，施工區域禁止遊客進入。

有網友在社交媒體發文感歎，梧桐山頂石竟是人造石。（取材自微信）
有網友在社交媒體發文感歎，梧桐山頂石竟是人造石。（取材自微信）
「鵬城第一峰」石塊露出內部磚塊和鋼筋。(取材自頂端新聞)
「鵬城第一峰」石塊露出內部磚塊和鋼筋。(取材自頂端新聞)

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