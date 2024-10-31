我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

超4倍音速飛機在四川首飛 未來哈爾濱飛三亞僅1小時

記者林宸誼／綜合報導
總部位於成都的四川凌空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛。（取材自凌空天行科技公眾號「雲行者」）
總部位於成都的四川凌空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛。（取材自凌空天行科技公眾號「雲行者」）

中國超音速飛行技術再邁新里程碑。總部位於成都的四川凌空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛，考核了超音速飛機的氣動、防熱、控制等關鍵技術。據稱該系列飛機以四倍以上音速飛行，超越英法諧和號客機。

如果試驗順利，該公司力爭在2027年實現首架中國國產超音速客機原型機首飛，並於2030年之後投入實用，屆時從東北的哈爾濱到海南島三亞僅需約一小時。

網易新聞報導，根據四川凌空天行科技公司公眾號「雲行者」發布，和先前發布的宣傳片信息，按既有規畫，若試驗順利，首架雲行系列超音速客機原型機預計將於2027年首飛，並力爭在2030年投入商業營運。

該飛機將能以超音速飛行，縮短飛行時間。例如，從東北的哈爾濱到海南島三亞僅需約一小時，從上海飛往新疆喀什約需1.5小時，未來將為全球民航市場帶來革命性改變。

報導介紹，雲行系列飛機採用乘波體氣動布局設計，這種設計曾應用於解放軍的東風17高超音速飛彈，具備高升力和低阻力特點，能在3萬米以上高空高速飛行。同時，為了解決高溫環境下的結構穩定性，公司與中國碳纖維材料供應商合作，研發出能耐1000度高溫的碳纖維複合材料。

報導指雲行驗證機可能搭載渦輪組合循環發動機（TBCC），這種發動機結合衝壓和渦輪技術，無需特殊跑道就可以起降。該發動機在時速超過3馬赫時，能推動飛機飛行至4馬赫。

若進一步研發成功，未來雲行系列飛機或將成為全球首款準高超音速商用客機。

公司表示，雲行系列飛機不僅是超音速客機的技術驗證，更為中國未來發展高超音速飛行器提供技術累積和驗證平台。若成功投入商業營運，雲行超音速客機將以極速飛行為旅客節省大量出行時間，從而改寫當前民航市場。

高溫 解放軍 新疆

上一則

習近平送單方面免簽大禮 芬蘭總統「3連謝」還蹦出中文

下一則

開封「王婆」媒婆賽奪冠 獎金100萬 網友：誰出的錢？

延伸閱讀

超4倍音速機在四川首飛 哈爾濱飛三亞只要1小時

超4倍音速機在四川首飛 哈爾濱飛三亞只要1小時
瑞士大學終止在中國合作辦學 加強審查留學生

瑞士大學終止在中國合作辦學 加強審查留學生
古力娜扎搭飛機被偶遇 網驚艷：隔著屏幕都覺得香

古力娜扎搭飛機被偶遇 網驚艷：隔著屏幕都覺得香
中國國產大飛機C919拚出海 商飛在新加坡設辦事處

中國國產大飛機C919拚出海 商飛在新加坡設辦事處

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

2024-10-25 07:30

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品