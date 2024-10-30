險被退學河南中專女逆襲 19歲摘世界技能冠軍當生日禮

魯靜怡站上領獎台。 （取材自極目新聞／來源：中化新網）

法國里昂日前舉辦有「技能奧林匹克」之稱的世界技能大賽，由中國00後、河南 女孩魯靜怡憑藉令人驚嘆的操作，打敗了多位世界頂尖選手，奪得第47屆世界技能大賽化學實驗室技術項目冠軍；但沒人想得到，中專出身的她曾經差點被退學，而這個冠軍也是她給自己最好的19歲生日禮物。

極目新聞引述河南廣電「大參考」報導，魯靜怡在2020年時中考失利後選擇讀中專，「就是為了能找到一份好點的工作，但是太難了，差點剛開學就退學。」她說。

偶然的情況下，她遇到學姐姜雨荷--從打工妹逆襲的世界技能大賽冠軍。在學姐的鼓勵和支持下，她沉下心來主動學習，在2023年獲得了參加世界技能大賽的機會，一年半的時間披荊斬棘逆襲成世界冠軍。

「我拿到了一個金牌，我也能為國爭光，這個是我送給自己最好的19歲生日禮物。」魯靜怡說。

法國當地時間9月15日，河南化工技師學院傳出喜訊，該院2020級環境保護與檢測 231班魯靜怡在第47屆世界技能大賽中，戰勝眾多世界頂尖選手，奪得化學實驗室技術項目比賽冠軍，中國在這個項目上成功衛冕。

「世界技能大賽被譽為『技能奧林匹克』，競技水平代表了當今職業技能發展的世界先進水平。」據河南化工技師學院副校長于海介紹，2024年第47屆世界技能大賽9月10日至15日在法國里昂舉行，來自近70個國家和地區的1400餘名頂尖技能選手參賽。

中國代表團經過層層選拔，派出68名頂尖技能高手參加全部59個項目的比賽，共獲得36枚金牌、9枚銀牌、4枚銅牌和8個優勝獎，位居金牌榜、獎牌榜和團體總分第一。

2005年10月，魯靜怡出生在河南省開封市尉氏縣的一個普通家庭。2020年9月，中考失利的魯靜怡來到河南化院求學。在這裡，魯靜怡第一次了解到了技能大賽，第一次認識到了技能學習也能實現「技能成才、技能報國」的夢想。

在長達3年的備賽時光中，從校內選拔賽到市級選拔賽、省級選拔賽、省集訓隊選拔、全國選拔賽、國家集訓隊選拔……她經歷數不清的坎坷與挫折，闖過重重關卡，成為獲得代表國家出戰化學實驗室技術項目的唯一資格，最終站上「技能奧林匹克」最高領獎台。這也是河南化院連續三屆在世賽舞台上奪得獎牌。

魯靜怡比賽參加的項目是化學實驗室技術，比賽有兩項內容：一是合成指定的化合物；二是分析樣品的化學成分。

魯靜怡進入河南化工技師學院後，學習環境保護與檢測專業。這個專業不僅要求人的動手能力強，還要有一定的化學、數學功底，而這恰恰是她的短板。

魯靜怡說：「聽同班同學說這個專業很難學，當時我比較容易動搖，跟朋友一塊想退學。」

在家長的勸說下，魯靜怡留了下來，後來的經歷也證明這個選擇是正確的。河南化工技師學院是一所培養初、中、高級技能人才的國家重點技工學校。