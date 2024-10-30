「神舟19號」成功發射 中國90後航天員首上太空

神舟19號載人飛船30日在酒泉發射。(新華社)

中國「神舟19號」載人飛船於酒泉當地時間30日成功發射。在軌駐留半年期間，神舟19號太空人 乘組將進行86項太空科學研究與技術試驗，並將迎來「天舟8號」貨運太空船和「神舟20號」載人太空船的來訪。

當日凌晨4時27分，搭載神舟19號載人飛船的「長征二號F遙19運載火箭」在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟19號載人飛船與火箭成功分離進入預定軌道。

浩瀚太空首次迎來中國「90後」訪客。神舟19號航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤三人組成。蔡旭哲擔任指令長，他曾執行過神舟14號任務；宋令東、王浩澤為首次執行飛行任務的「90後」；王浩澤是第三位執行載人航天飛行任務的女性，也是中國目前唯一的女太空飛行工程師。

據中國載人航天工程辦公室介紹，飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟19號航天員乘組將與神舟18號航天員乘組進行在軌輪換。

這次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第四次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第33次發射任務，也是長征系列運載火箭的第543次飛行。