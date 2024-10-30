她是學霸也是田徑冠軍...「90後」神19太空人王浩澤吸睛

神舟十九號載人飛行任務航天員乘組出征儀式30日在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。航天員蔡旭哲（前）、 宋令東（中）、王浩澤在出征儀式上。( 新華社)

中國「神舟19號」載人太空船30日凌晨4時27分發射，天宮空間站即將迎來神舟十九號航天員乘組。乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名太空人 組成；宋、王兩人皆是「90後」，王浩澤是中國第3位女太空人。為達成2030年前登陸月球目標，第四批預備太空人10人團隊，包括2名港澳載荷專家，正緊鑼密鼓訓練。

大公報報導，指令長蔡旭哲是第二次飛赴空間站，兩名90後航天員中宋令東入選前是空軍飛行員，王浩澤更是從「幕後走向台前」，入選前是來自於航天科技集團的火箭專家，她也將成為中國首位女性航天飛行工程師、中國第三位執行載人航天飛行任務的女性。而「太空出差」已滿半年的神舟十八號乘組，也會與「神十九」的戰友們，於中國空間站再度上演「太空會師」。

三位太空人中，有一位特別的巾幗英雄格外引人注目，她就是來自河北灤平的王浩澤。

中新社報導，王浩澤原是一名火箭發動機設計師，如今從造火箭到坐火箭。她興奮地說，「我和大家一樣，做夢都想去天上的空間站看一看。我想在中國自己的太空豪宅裡飛來飛去，體會失重的快樂。我還想在太空遨遊，向星星揮揮手。」

事實上，王浩澤在學期間是一名不折不扣的學霸，2008年她以優異的成績考入東南大學能源與環境學院能源動力工程專業，開啟她的學術探索之路；並以全系第一名的成績，保送到本校讀碩，並於2015年獲得碩士學位。同年，她進入北京航太 動力研究所，從事新型火箭發動機整體設計任務，開始了她的航太職業生涯。

但不同於「書呆子」，喜歡跑步的她，在大學期間曾參加田徑隊，經常代表學校比賽，曾代表學校參加江蘇省17屆運動會大學組田徑比賽，並獲得4x400公尺的冠軍，為成為太空人打下良好體能基礎。