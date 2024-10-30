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中國首富換人做 身家3500億的張一鳴擠下鍾睒睒 宗馥莉成女首富

記者陳湘瑾／綜合報導
字節跳動創辦人張一鳴，以3500億元人民幣身價成為中國新首富。（中新社）
字節跳動創辦人張一鳴，以3500億元人民幣身價成為中國新首富。（中新社）

41歲的字節跳動創辦人張一鳴成為中國新首富，身家達3500億元人民幣（約490億美元）。娃哈哈接班人42歲的宗馥莉總排名第38，取代鄔蕭卿成為中國女首富，財富810億元。

胡潤研究院29日發布「2024胡潤百富榜」，張一鳴財富比去年增長1050億元，擠下前首富、70歲的農夫山泉創始人鍾睒睒。鍾睒睒的財富去年大降1100億元至3400億元，拱手讓出連續三年首富的位子。張一鳴第一次成為中國首富，也是第一位80後白手起家的中國首富。

抖音（海外為TikTok）母公司的字節跳動去年全球總營收超過8500億元，年增30%，增速相對放緩，但旗下的TikTok去年在美國的營收達到1100億元，創下新高，帶動張一鳴身家跟著水漲船高。

名列第3的是53歲騰訊創辦人馬化騰，財富比去年增長350億元，身家來到3150億元，主要原因是騰訊在遊戲、廣告、雲業務等方面的表現顯著，推動公司整體業績提升。

數據顯示，今年上榜企業家總財富比去年下降10%至21兆元。331位企業家財富比去年增長，964位企業家財富比去年縮水或保持不變。

澎湃新聞報導，過去一年財富下降最多的企業家主要來自房地產和新能源相關產業。寧德時代的曾毓群下降500億元，呂志家族的財富下降450億元；京東的劉強東、順豐的王衛同樣持續下降。

胡潤研究院指出，從財富來源看，工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。在地域分布上，上榜企業家最集中的城市依然是北京、上海和深圳。

胡潤百富榜為胡潤研究院自1999年推出，今年是連續第26次發布。

另據國際財聞匯報導，此外，女企業家占比下降1.9個百分點，至23.5%，去年25.4%。其中超過七成是白手起家的。娃哈哈接班人宗馥莉則成為中國女首富。

農夫山泉董事長鍾睒睒讓出連續三年首富的位子。(取材自農夫山泉官網)
農夫山泉董事長鍾睒睒讓出連續三年首富的位子。(取材自農夫山泉官網)

鍾睒睒 房地產 TikTok

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