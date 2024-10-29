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神19將起飛 90後王浩澤成中國首位女航天飛行工程師

中新社／酒泉29日電
圖為航天員王浩澤。（中新社）
圖為航天員王浩澤。（中新社）

中國神舟十九號載人飛行任務航天員與記者見面會29日在酒泉衛星發射中心問天閣舉行，神舟十九號乘組首次公開亮相，其中含兩名「90後」航天員。 

二度「飛天」的蔡旭哲此次將帶領兩名年輕航天員，重回空間站。他在見面會上透露，乘組三人在一起備戰訓練已有1年多，始終保持最佳狀態、最頂格的標準。 

此次飛行，宋令東將成為中國首個「飛天」的90後男航天員。「如今神舟家族的飛天接力棒從60後、70後、80後的前輩手中，傳承到了我們90後一代。」出征在即，宋令東說，將不負重托跑好「飛天」接力棒，展示好「90後」的形象。 

王浩澤原是一名火箭發動機設計師，從造火箭到坐火箭，王浩澤說，「我和大家一樣，做夢都想去天上的空間站看一看。我想在咱們的太空豪宅裡飛來飛去，體會失重的快樂。」 

官方當天公布的簡歷顯示，蔡旭哲，男，漢族，籍貫河北深州，碩士學位。1976年5月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊一級航天員，陸軍大校軍銜。2010年5月入選為中國第二批航天員，2022年6月執行神舟十四號載人飛行任務，2023年3月被授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「三級航天功勛獎章」。經全面考評，入選神舟十九號載人飛行任務乘組並擔任指令長。 

宋令東，男，1990年8月出生，現為中國人民解放軍航天員大隊四級航天員，空軍中校軍銜。2020年9月入選為中國第三批航天員。經全面考評，入選神舟十九號載人飛行任務乘組。 

王浩澤，女，1990年3月出生，為中國首位女性航天飛行工程師，現為中國人民解放軍航天員大隊四級航天員，陸軍中校軍銜。曾任中國航天科技集團有限公司高級工程師。2020年9月入選為中國第三批航天員。經全面考評，入選神舟十九號載人飛行任務乘組。

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