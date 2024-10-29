兵器裝備集團「上新」大量發短信 網友傻眼：敢下單嗎？

國資小新淘寶店上新一批大國重器。(取材自潮新聞)

電商 平台什麼都有什麼都賣，但連載人飛艇、盾構機都有得買，堪稱「史上最硬核的國貨購物車」，讓中國網友也看傻了眼。

綜合潮新聞、華商報等媒體報導，近日有網友曬出收到來自「國資小新」淘寶店的上新短信，一口氣上架20款「大國重器」，其中，中國航空工業集團的載人飛艇、盾構機、「核能自嗨鍋」和氣一號等單品還可參加滿減優惠活動。

國資小新淘寶店上新短信。(取材自潮新聞)

這一批可以下單的民用國貨裡，價格最高的是「祥雲」AS700載人飛艇。作為中國自主研發的民用飛艇，價格2499萬元（人民幣，下同，約352萬美元），在天貓雙11期間直降200萬元，中國郵政 、中遠海運、招商局、中國物流等物流「天團」還全程護送，享受國賓級VIP物流服務。載人飛艇一天能橫跨三省，百公里消耗遠低於機票 費用，網友笑稱，「不久的將來，這會是理想的家庭出遊選擇嗎？」

據了解，這是國資小新攜一大波大國重器第四年參加天貓雙11。28日，國資委新聞中心官方淘寶店「國資小新」大國重器正式上架，包含20件央企國家隊的大國重器和六件民用商品。石墨烯發熱圍巾、飛行員手表、碳纖維自行車、奈米聚酰亞胺商務馬甲……這些央企的黑科技產品都可直接買，其中更以來自中國兵器裝備集團的破窗器呼聲最高。有網友感慨：「終於等到這些硬核國貨上架了，誰來幫我清空下購物車」、「雖然很多玩意兒買不起，但還是謝謝淘寶看得起我！」