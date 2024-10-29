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雙11「包郵」發威 天貓海外大爆單 有人投訴成「韭菜人」

中國新聞組／北京29日電
電商平台天貓雙11海外爆單。(取材自微博)
電商平台天貓雙11海外爆單。(取材自微博)

今年中國電商年度盛事雙11堪稱史上最長，在「包郵」威力下，天貓海外大爆單，近7萬商家成交翻倍成長，嘗到淘寶「一鍵賣全球」紅利。但在亮眼成績背後，也有消費者投訴天貓雙11預購價竟比直接購買還貴，搶先下單的民眾成了「韭菜人」，大罵天貓「玩不起就不要玩」。

綜合中國網科技、正觀新聞報導，今年全球包括日本、泰國等10個國家和地區加入天貓「包郵區」，用戶下單滿額即可享免運送貨服務，帶動海外用戶急速增加，新加坡、香港的新消費者規模同比翻倍增長。

分析數據，處於熱帶的新加坡羽絨服成交額同比增長27%。跨境大賣商家相關電商負責人稱，新加坡沒有冬天，一放假他們就喜歡去冷的地方看雪或滑雪，趁著天貓雙11的滿減優惠，上淘寶買羽絨服也成為當地人的機智之選。

馬來西亞則以頭髮洗護消費特別突出，其中洗髮水成交額同比增長59%、護髮精油成交額同比增68%，據悉這與當地伊斯蘭婦女普遍留長髮有關。此外，3C數碼和布藝家居用品，也是海外消費者偏愛的品類。南韓遊戲鍵盤成交額同比增長118%，泰國的貓抓布沙發成交額同比增長69%。

受惠於海外買家大增，參與天貓出海增長計畫的商家中，有近7萬家成交翻倍成長。主打布藝家居的貴品旗艦店，開賣首日海外成交額和此前日均銷售額提升近三倍；手機殼專賣店SUPCASE旗艦店主打軍工品質、時尚防摔，在首輪開賣周期，海外銷售額已經占據全店銷量的一半。

網友抱怨天貓雙11預購比直接買還貴。(取材自正觀新聞)
網友抱怨天貓雙11預購比直接買還貴。(取材自正觀新聞)

天貓雙11銷售亮眼，卻有消費者抱怨被當韭菜。在社交平台上，「#雙十一比平時貴#」的討論已達33萬篇，有人發出預售前後實付價的對比圖，指預售產品竟比直接購買還貴，痛批「玩不起就不要玩」、「購物車一起付款，結果亂七八糟，反而更貴，浪費時間」。

還有人表示，預售產品的定金用戶必須先將預售的訂單全部支付尾款，再統一申請退款，然後才能重新下單購買，嘆「折騰來折騰去，付了定金的反而更麻煩，真希望多點真誠，少點套路。」

新加坡 泰國 電商

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