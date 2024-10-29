無人機在武功山墜崖 1年後重回主人懷抱 背後很神奇

無人機主人楊猛(左)贈送錦旗給袁俊傑同學。(取材自中國青年報)

一條「飛丟一年半的飛機又回來了」視頻近期在短視頻平台火了，視頻中，戶外博主楊猛接到一通來自無人機品牌客服的電話，稱他飛丟一年半、價值1萬人民幣(約1408美元)的無人機被人撿到，讓他聯繫對方。起初，楊猛還以為是詐騙。

中國青年報報導，來自南京市的楊猛2023年6月24日在江西武功山用無人機拍攝雲海，因大霧導致無人機撞山丟失。楊猛曾請專業團隊搜尋，但都以失敗告終，後來這架無人機就被遺忘在茫茫雲海。

報導稱，無人機墜落幾天後，家住江西萍鄉市蘆溪縣的袁先生經過，在武功山的草叢發現這架無人機，並將其帶回家交給自己的兒子袁俊傑，讓他想辦法找到失主。

當時袁俊傑上網查了許多「怎麼尋找無人機失主」的方法，同樣以失敗告終。由於他正處高三備考的重要階段，後來返校上課接受長達三個月的舞蹈封閉集訓，歸還無人機這件事暫時擱置。

今年年9月，袁俊傑考入江西井岡山大學藝術學院舞蹈表演系，十一假期回到家又看到了這架被遺忘在櫃子裡的無人機，於是他再次嘗試尋找失主；透過客服，終於聯繫到失主楊猛。

「感覺很神奇，這台無人當時從懸崖邊墜落下去，我以為會找不回來了。」為了確保信息真實，楊猛加了袁俊傑的微信 ，雙方互認信息真實後，他向袁俊傑轉款多次以表感謝，但都遭到袁俊傑拒絕。

10月6日，這架無人機終於重新回到楊猛手中，且完好無損，袁俊傑說：「每一架無人機的歸屬都在天空，而不是在我的櫃子裡，幸好物歸原主了。」