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港媒：中共高壓反腐 料將繼續抓捕「軍工虎」

記者黃雅慧／即時報導
中國電子科技集團前董事長陳肇雄此前傳被帶走，但財新後刪除報導，星島日報觀察稱並非空穴來風，陳肇雄也是反腐鎖定的軍工虎之一。（取材自中國電科微信公眾號）
中國電子科技集團前董事長陳肇雄此前傳被帶走，但財新後刪除報導，星島日報觀察稱並非空穴來風，陳肇雄也是反腐鎖定的軍工虎之一。（取材自中國電科微信公眾號）

中共反腐力度不減， 2023年有47名中管幹部（大多數為省部級）落馬，今年前10個月已經至少50名「中管幹部」被查，預計今年最後兩個月還會有多隻「老虎」被捕，且可能涉及軍工。

港媒署名紀曉華觀察文章指出，大陸官方披露今年已經有50虎落馬。財新網此前報導，中國電子科技集團前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青（現任中國工程院副院長）已被帶走，後來刪掉該消息，相信並非空穴來風，只是未到時候公布。如果再算上這兩名軍工虎，已揪出52虎。

文章指出，中國航天科技集團原董事長吳燕生、中國兵器工業集團原董事長劉石泉等多名軍工巨頭在火箭軍腐敗醜聞爆出被查，後續還有案子。

文章引述大陸媒體人李微敖28日微博內容稱：「某部副部長兼某局局長，被帶走2個星期了。」盛傳便是某位軍工系統高官。

光大集團原董事長李曉鵬去年落馬，28日在黑龍江大慶中院受審，被控受賄人民幣6,043萬餘元。值得注意的是，該筆受賄金額「倒查30年」，從1994年擔任中國工商銀行鄭州市分行行長開始追究。意味這波抓虎範圍廣，且受賄追究期也長。

吳燕生、劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青等在去年底被撤銷政協委員資格，顯示這3名軍工巨頭涉嫌嚴重違紀違法，也印證了他們捲入火箭軍腐敗案。當時盛傳中國航天科工集團董事長袁潔也涉入其中。

紀曉華此前文章稱，軍工高管的特點是「既聽話又出活」，因此備受重用，尤其航天系、兵器系更是大放異采。此次多名軍工高管捲入腐敗案，勢必影響「軍工系」在政壇的傳承。

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