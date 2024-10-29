港媒：中共高壓反腐 料將繼續抓捕「軍工虎」

中國電子科技集團前董事長陳肇雄此前傳被帶走，但財新後刪除報導，星島日報觀察稱並非空穴來風，陳肇雄也是反腐鎖定的軍工虎之一。（取材自中國電科微信公眾號）

中共 反腐力度不減， 2023年有47名中管幹部（大多數為省部級）落馬，今年前10個月已經至少50名「中管幹部」被查，預計今年最後兩個月還會有多隻「老虎」被捕，且可能涉及軍工。

港媒署名紀曉華觀察文章指出，大陸官方披露今年已經有50虎落馬。財新網此前報導，中國電子科技集團前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青（現任中國工程院副院長）已被帶走，後來刪掉該消息，相信並非空穴來風，只是未到時候公布。如果再算上這兩名軍工虎，已揪出52虎。

文章指出，中國航天科技集團原董事長吳燕生、中國兵器工業集團原董事長劉石泉等多名軍工巨頭在火箭軍 腐敗醜聞爆出被查，後續還有案子。

文章引述大陸媒體人李微敖28日微博內容稱：「某部副部長兼某局局長，被帶走2個星期了。」盛傳便是某位軍工系統高官。

光大集團原董事長李曉鵬去年落馬，28日在黑龍江大慶中院受審，被控受賄人民幣6,043萬餘元。值得注意的是，該筆受賄金額「倒查30年」，從1994年擔任中國工商銀行鄭州 市分行行長開始追究。意味這波抓虎範圍廣，且受賄追究期也長。

吳燕生、劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青等在去年底被撤銷政協委員資格，顯示這3名軍工巨頭涉嫌嚴重違紀違法，也印證了他們捲入火箭軍腐敗案。當時盛傳中國航天科工集團董事長袁潔也涉入其中。

紀曉華此前文章稱，軍工高管的特點是「既聽話又出活」，因此備受重用，尤其航天系、兵器系更是大放異采。此次多名軍工高管捲入腐敗案，勢必影響「軍工系」在政壇的傳承。